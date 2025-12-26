New Era x PlayStation 首度聯乘正式登場

New Era

重點摘要

New Era x PlayStation 全新聯乘系列標誌兩大品牌首度合作，陣容橫跨帽款、服裝以至生活配件，單品選擇相當多元。

設計細節向遊戲歷史致敬，把經典 PlayStation family 標誌、標誌性手掣符號，以及虛構電競隊伍的視覺語言，融入運動外套與連帽衛衣等單品之上。

整個系列預定於 2026 年 1 月 8 日全球發售，不同價位配置兼顧入門玩家與深度收藏家所需。

當遊戲歷史遇上帽款傳承，New Era 與 PlayStation 首度結盟推出聯乘系列。這個規模龐大的企劃，以高端街頭文化視角回望並致敬這部全球指標級遊戲主機的傳奇軌跡。

整個陣容深入探索 PlayStation 的視覺宇宙。粉絲可期待多款帽型，從線條俐落的 59FIFTY、9FIFTY，到更為休閒的 9FORTY 及 Bucket-01 一應俱全；設計上大幅運用傳奇 PlayStation「family」標誌與極具辨識度的「△〇×□」手掣符號，並以簡潔摩登的視覺語言加以融合。除了經典圖像，系列亦加入取材自虛構電競隊戰袍的服裝，包括寬鬆剪裁 track jacket、連帽衛衣與具機能感的 track pants，進一步拉近競技遊戲與高街時尚之間的距離。

為完整呈現「pro-gamer」裝備，是次聯乘亦延伸至實用生活配件，涵蓋多層收納袋、斜揹袋以至厚磅純棉 T 恤，每一件都體現 New Era 一貫的細膩造工與耐用表現。不論你是懷舊玩家還是當代實況主，這個系列都為新一年帶來「Plug and Play」型格造型。系列將於 1 月 8 日正式上架，發售地點包括 New Era 官網。

