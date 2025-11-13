專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
NewJeans五名成員全回歸ADOR 三人延誤發聲原因曝光：其中一人身處南極
韓國人氣女團NewJeans（NJZ）陷入與經紀公司HYBE及ADOR的合約風波，早前韓國法院判ADOR勝訴，NewJeans合約繼續有效。不過當時，NewJeans透過法律代表表明不會重返ADOR繼續活動，亦表明將會上訴。今日（12日），ADOR突然宣布NewJeans兩位成員Haerin（諧潾）及Hyein（惠仁）決定將會重返ADOR繼續活動。
ADOR今日發聲明表示： Haerin「兩位成員與家人經過深思熟慮，並與ADOR充分討論後，決定尊重法院判決，遵守專屬合約。」公司亦呼籲外界「停止對成員的臆測與惡意揣測，並給予成員溫暖支持」。
據了解，距離NewJeans上訴期限只剩兩日，不過仍未見成員正式提交上訴申請。
除Haerin及Hyein外，據韓媒透露，另外三名成員Minji，Hanni與Danielle亦宣布：「經過慎重討論後，決定回歸ADOR」，並透露因其中一人身處南極導致訴息延誤，兼指由於ADOR方面尚未回覆，所以三人才單獨表明立場。
不過ADOR則表示：「正在確認三位成員表明回歸意向的真實性。」
