宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
NewJeans完全體回歸無望！ADOR宣布終止Danielle專屬合約
NewJeans與經理人公司ADOR早前鬧出合約糾紛，韓國法院判ADOR勝訴，NewJeans合約繼續有效。上月，ADOR宣布兩位成員Haerin（諧潾）及Hyein（惠仁）決定將會重返公司繼續活動，其餘三名成員隨後則自行表示亦會「決定回歸ADOR」，不過當時ADOR謹表示：「正在確認三位成員表明回歸意向的真實性」。今日（29日），ADOR正式宣布三名成員最新狀態，更指Danielle確定解除合約。
今日ADOR宣布三名成員最新狀態，Hanni確定歸隊、Minji仍商討中，而因為ADOR判定已難以繼續與Danielle合作，因此決定終止其專屬合約。ADOR同時表示，將會針對是次出走糾紛、拖延回歸進度等向Danielle家人及前CEO閔熙珍提出訴訟。
