NewJeans重返ADOR LE SSERAFIM粉絲要求分隔兩組合

【on.cc東網專訊】韓國人氣女團NewJeans去年11月底以ADOR事務所違約及未有聽取她們的訴求為由，單方面宣布合約無效，ADOR其後提出專屬合約效力確認訴訟，上月底獲判勝訴，雖然NewJeans方面當時表明不會返回ADOR，聲言會提出上訴，但ADOR前日突然宣布成員Haerin與Hyein重返事務所的消息，成員Minji、Danielle及Hanni其後亦宣布已決定返回ADOR。

而NewJeans最遲可提出上訴的時間為昨晚12點，她們最後未有提出上訴，即ADOR已確定勝訴，而雙方的合約將有效至2029年7月31日。對於NewJeans重返ADOR，除了同屬母公司HYBE的女團ILLIT粉絲表示不滿之外，因Minji過往曾對另一同門女團LE SSERAFIM比NewJeans較早出道表示失望，LE SSERAFIM的粉絲亦對NewJeans重返ADOR表示反感，粉絲組織今日派出貨車在HYBE大樓附近示威，要求將NewJeans和LE SSERAFIM分隔，反對NewJeans與LE SSERAFIM使用同一幢大樓。

