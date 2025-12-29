NewJeans合體回歸夢碎！ADOR宣佈與Danielle解除合約並追究法律責任，五缺一投下震憾彈

NewJeans 確定五缺一，ADOR 宣佈與 Danielle 解除專屬合約！經歷一年的合約法律戰，NewJeans 於 2024 年 11 月 28 日召開記者會並指與 ADOR 解除專屬合約，而 2025 年 10 月 30 日韓國法院判決指「難以認定 ADOR 違約而合約依然有效」，即指 NewJeans 依然是 ADOR 旗下的藝人，五位成員必須履行合約責任。

ADOR 勝訴後，兩位成員 Haerin 與 Hyein 已與 ADOR 和解，而 Danielle、Hanni 與 Minji 則透過新聞稿指出「經過慎重討論後，決定回歸 ADOR。」然而今天 ADOR 突然放出震撼彈，宣佈解除 Danielle 的專屬合約，亦即變相的「辭退」Danielle，而 ADOR 更會向 Danielle 的家人、前代表閔熙珍追究法律責任。

ADOR 指雙方已不可能再和平合作，Danielle 合約解除也延伸一系列的法律責任，相信未來還需於法庭上處理各項糾紛，而且需要履清賠償、責任等問題，雙方的解約法律戰可能長達數年。

ADOR 聲明中亦指 Hanni 於家人的陪同下返韓談判，並已順利地回歸 ADOR。隊長 Minji 則正與 ADOR 「持續對話」，而關係有緩和的趨勢。現時可以確定的是 NewJeans 將會五缺一，不會再以「完全體」的回歸，希望雙方能盡快談判成功再度回歸吧！

NewJeans改名NJZ後，在首個演出活動完突發宣布暫別，這5位魅力女孩到底發生什麼事？

