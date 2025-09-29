男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
NFL超級盃中場秀 波多黎各饒舌巨星壞痞兔登台
（法新社紐約28日電） 職業美式足球聯盟NFL今天宣布，波多黎各饒舌巨星、葛萊美獎得主壞痞兔（Bad Bunny）將擔任明年超級盃（Super Bowl）中場表演嘉賓，破除流行樂天后泰勒絲將上場演出的傳聞。
壞痞兔明年2月8日將在加州聖克拉拉舉行的超級盃擔綱中場秀主角。他本月稍早宣布，由於擔憂美國當局在演唱會掃蕩移民，他11月將展開的全球巡迴演出地點不會納入美國。
現年31歲的壞痞兔在NFL發布的聲明中談到：「我的感受超越我個人。這是為了那些在我之前奔跑無數碼、讓我能進場達陣得分的人…這是為了我的同胞、我的文化和我們的歷史。」
超級盃中場秀向來吸引全球音樂巨星登台演出，過去的表演者名單宛如音樂圈名人堂，包括麥可傑克森（Michael Jackson）、滾石樂團（The Rolling Stones）、瑪丹娜（Madonna）、布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、王子（Prince）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）等人。
近年的演出者則有碧昂絲（Beyonce）、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、賈斯汀（Justin Timberlake）、史奴比狗狗（Snoop Dogg）、瑪麗布萊姬（Mary J. Blige）和肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）。壞痞兔在2020年邁阿密超級盃上曾擔任客串嘉賓，和珍妮佛羅培茲一同表演。
