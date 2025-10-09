衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
NHTSA 對 290 萬輛 Tesla 車輛展開調查，因涉及 FSD 交通違規報告
美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）已對近 290 萬輛 Tesla 車輛展開調查，原因是潛在的交通安全違規問題，與該公司的全自動駕駛系統（FSD）有關。該機構表示，FSD 可能“誘導車輛行為違反交通安全法”，並引用了有關 Tesla 車輛闖紅燈或在變換車道時逆向行駛的報告。根據 NHTSA 的資料，有六份報告中提到，啟用 FSD 的 Tesla 車輛“在紅燈下接近交叉路口，繼續駛入交叉路口，並與其他車輛發生碰撞。”其中四起事故據報導造成一人或多人重傷。該機構還列出了 18 份投訴和一則媒體報導，聲稱某些使用 FSD 的 Tesla 車輛“未能在紅燈期間保持停車，未能完全停下，或未能準確檢測和顯示車輛界面中的正確交通信號狀態。”一些投訴者還指控，FSD “在車輛接近紅燈時未提供系統預期行為的警告”，根據路透社的報導。Tesla 目前尚未對該調查發表評論，而調查仍處於初步階段。然而，任何潛在的召回可能會相當複雜，因為報導的事件可能涉及已更新的舊版 FSD（監督模式）。目前正在向駕駛者推送的 Tesla 新版 FSD（監督模式）V14.1 更新，預計將大幅改善車道管理、交叉路口處理以及整體駕駛準確性，從而降低類似違規的可能性。值得注意的是，Tesla 目前仍堅持 FSD 是一個監督系統，因此尚未實現完全自動駕駛。
雖然自動駕駛系統面臨著審查，NHTSA 自身的數據卻突顯出人為錯誤在道路上造成的更大危險。該機構記錄到 2023 年因分心駕駛（例如發短信、通話或在手動駕駛時調整導航）導致的 3,275 起死亡事故。還廣泛認為，由於頻繁和普遍性，許多交通違規行為並未被報告。
Tesla 在自動駕駛技術上的持續創新，尤其是即將推出的 FSD V14.1 更新，顯示出其在提升駕駛安全性和降低事故風險方面的努力。這不僅能改善用戶的駕駛體驗，還有助於提升市場信心，進一步鞏固 Tesla 在電動車領域的領導地位。隨著這些創新技術的推進，Tesla 的未來成長潛力和對市場的正面影響顯而易見。
推薦閱讀
其他人也在看
莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏昨日（8日）傳來喜訊於峇里島舉行婚禮Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 10 小時前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷
這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
前TVB主播周嘉儀拎LaBuBu入馬場支持愛驅 屋邨岀身被指拜金 近年突富貴
前TVB首席新聞主播周嘉儀（Venus）不時岀入馬場，作為馬匹「天下寵兒」的馬主，周嘉儀被發現帶同Labubu公仔為愛驅打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」
山頂道1號洋房昨日（8/10）發生事故，一名31歲菲律賓女傭於一房間內上吊身亡。該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）持有，現時業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，早於2004年以1.38億元購入，現市值或逾5.6億元，成為全港「最貴凶宅」。更多消息：過億豪宅交投第3季錄24宗 最高成交呎價高達14萬元東亞銀行債主變業主！7.9億承接陳紅天山頂豪宅 9年狂貶62%資料顯示，案發現場豪宅登記業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據知業主為張松橋，他在2004年以1.38億元購入，興建3層高獨立屋，當時樓面地價每方呎19,714元，至今仍報住該處。近年他更將「山頂道1號」用作品牌，於重慶興建700個命名「山頂道1號」的公寓單位。山頂道為超級豪宅地段，市場人士估計，同類地段的洋房呎價動輒超過10萬元。若以張松橋持有的山頂道1號豪宅的實用面積約5,642方呎計算，市值隨時逾5.6億元。值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉28Hse.com ・ 10 小時前
經濟學家伊爾艾朗：黃金真正驅動力來自全球經濟秩序崩解
繼紐約黃金期貨價格收在每盎司 4000 美元之上後，國際金價今 (8) 日在亞洲交易時段延續漲勢，倫敦現貨黃金價格史上首次觸及每盎司 4000 美元關口，達到每盎司 4005.88 美元，創盤中歷史新高。鉅亨網 ・ 1 天前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？
TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏
時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？Yahoo Style HK ・ 14 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 1 天前
近年最平鐵路盤！三年劈價兩成！錦上路柏瓏III入場費466萬
信置、嘉華及中國海外合作發展元朗錦上路柏瓏III，公布首批價單，涉及約138伙，折實平均呎價13,938元，入場1房折實價為466.6萬元，料屬近年鐵路項目入場價最平。更多新盤：長沙灣曉柏峰加推57伙1房 入場費約422萬灣仔woodis 2房入場費約705萬 恒地：「較同區約有3至5%折讓」首批138伙包括54伙1房、84伙2房，實用面積由352至561平方呎，扣除最高16%折扣後，折實價由466.6萬至905.6萬元，折實呎價12,629至16,143元。最低售價單位為1座1樓B8室，實用面積354平方呎，採1房間隔（開放式廚房），扣除16%折扣後，折實價466.6萬元，折實呎價13,181元。呎價最低單位為1座1樓B7單位，實用面積462平方呎，採2房間隔（開放式廚房），折實價583.5萬元，折實呎價12,629元。信和集團執行董事田兆源表示，首張價單為「北都開心價 」，為回應市場對鐵路沿線盤的需求，價錢較項目首期有兩成折讓，亦為鐵路沿線盤最平，有機會下周開售。參考柏瓏I、II在2022年5月分別推出首批各168伙，折實均呎價分別為17,608元及17,898元，即今批柏瓏III28Hse.com ・ 6 小時前
恒生獲提私有化曾飆41% 滙控挫逾6%
滙控(0005.HK)及恒生(0011.HK)聯合公布，滙豐銀行擬以協議安排方式將恒生銀行私有化，每股作價155元，較恒生銀行昨日(8日)收市價119元溢價30.25%，滙豐並建議撤銷恒生銀行股份的上市地位。AASTOCKS ・ 13 小時前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 1 天前
前啟德機場酒店｜九龍城富豪東方酒店全幢放售 494房涉價15億 每間房值303萬
近期酒店成為投資焦點，不少業主趁機放售資產。消息稱，九龍城沙浦道的富豪東方酒店全幢放售，涉494間房，市場估值約15億元，並具改裝成學生宿舍的潛力。28Hse.com ・ 1 天前
26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現
內地女星趙露思近年憑「甜寵劇」爆紅，正值事業衝刺期時，卻因高壓超時工作而患上暫時性失聰、失語症等身心疾病。現時她與經理人公司為解約糾紛鬧上法庭，依然直播「敢言」金句大爆發，為了愛自己及奪回自己的人生而背水一戰，一起來看看她的「敢言」語錄吧！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
大疆產品降價近千元 引發消費者退貨維權
「大疆預告降價已購買消費者退貨維權」周三（8 日）上了微博熱搜，在大疆京東自營旗艦店，大疆確實有多款產品即將降價，涉及戶外電源、雲台相機、運動相機、手機穩定器、無線麥克風、無人機、掃地機器人。鉅亨網 ・ 18 小時前
恒生私有化｜56年恒生指數恐再無「恒生」 網民：似菠蘿包無菠蘿
滙豐控股(005)及恒生銀行(011)今日公告，滙豐建議以每股155港元，溢價約30%將恒生私有化，並撤銷逾半世紀恒生銀行的上市地位，消息震動全港。隨著恒生銀行的上市地位可能被撤銷，成為一間私人公司，這意味著迄今56年的恒生指數，今後很可能再無恒生銀行。am730 ・ 5 小時前
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
ViuTV女神沈殷怡（Shirley）向來識飲識食，日前其一身性感造型在社交平台分享與朋友大嘆意大利菜！翻查資料，原來是位於中環半山的TABIÀ，餐廳原來有別於傳統意菜，原來是主打意大利北部意饌，難怪Shirley食得津津有味，連多出個IG Story！想知道Shirley食乜，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 1 天前