NHTSA 對 290 萬輛 Tesla 車輛展開調查，因涉及 FSD 交通違規報告

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）已對近 290 萬輛 Tesla 車輛展開調查，原因是潛在的交通安全違規問題，與該公司的全自動駕駛系統（FSD）有關。該機構表示，FSD 可能“誘導車輛行為違反交通安全法”，並引用了有關 Tesla 車輛闖紅燈或在變換車道時逆向行駛的報告。根據 NHTSA 的資料，有六份報告中提到，啟用 FSD 的 Tesla 車輛“在紅燈下接近交叉路口，繼續駛入交叉路口，並與其他車輛發生碰撞。”其中四起事故據報導造成一人或多人重傷。該機構還列出了 18 份投訴和一則媒體報導，聲稱某些使用 FSD 的 Tesla 車輛“未能在紅燈期間保持停車，未能完全停下，或未能準確檢測和顯示車輛界面中的正確交通信號狀態。”一些投訴者還指控，FSD “在車輛接近紅燈時未提供系統預期行為的警告”，根據路透社的報導。Tesla 目前尚未對該調查發表評論，而調查仍處於初步階段。然而，任何潛在的召回可能會相當複雜，因為報導的事件可能涉及已更新的舊版 FSD（監督模式）。目前正在向駕駛者推送的 Tesla 新版 FSD（監督模式）V14.1 更新，預計將大幅改善車道管理、交叉路口處理以及整體駕駛準確性，從而降低類似違規的可能性。值得注意的是，Tesla 目前仍堅持 FSD 是一個監督系統，因此尚未實現完全自動駕駛。

雖然自動駕駛系統面臨著審查，NHTSA 自身的數據卻突顯出人為錯誤在道路上造成的更大危險。該機構記錄到 2023 年因分心駕駛（例如發短信、通話或在手動駕駛時調整導航）導致的 3,275 起死亡事故。還廣泛認為，由於頻繁和普遍性，許多交通違規行為並未被報告。

Tesla 在自動駕駛技術上的持續創新，尤其是即將推出的 FSD V14.1 更新，顯示出其在提升駕駛安全性和降低事故風險方面的努力。這不僅能改善用戶的駕駛體驗，還有助於提升市場信心，進一步鞏固 Tesla 在電動車領域的領導地位。隨著這些創新技術的推進，Tesla 的未來成長潛力和對市場的正面影響顯而易見。

