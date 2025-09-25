名媛Nicky Hilton也到場的時裝大騷，alice + olivia「多巴胺大衝擊」的春季系列

紐約時裝周有不少話題品牌大騷亮相，當中很奪目的要數到 alice + olivia，其色彩繽紛的 2026 年春季系列，完全是「多巴胺大衝擊」，亮色服裝令人眼前一亮，還有一條向自由女神致敬的裙裝，高達二十英尺，融合時裝與建築美學，象徵著生命的延續與自由的盛放，相當吸睛。還有嘉賓陣容裡看到元祖級名媛家族Hilton成員 Nicky Hilton 亮相，更與品牌創辦人 Stacey Bendet 合照，別具話題性。

（ Getty Images ）

（Getty Images）

（Getty Images）

為迎接 2026 年美國建國 250 週年，alice + olivia by Stacey Bendet 於紐約歷史建築 Hall of Records 上演了一場超現實的時空旅程，透過「美國女性」視角，重新演繹了美國的歷史、文化和時尚。alice + olivia 創辦人兼創意總監 Stacey Bendet 藉此向數世紀以來一直塑造美國精神的女性們致敬，並將此系列定為「為她們撰寫的一封情書！」

Stacey Bendet 期待藉著 2026 年春季系列致敬美國女性的開拓與務實精神及魅力。本次活動一共展共45 款造型，本系列以美式運動服裝為核心，完美捕捉 1940 年代的迷人風華。還有以修長俐落的線條重新演繹男士西裝。經典的 Polo 恤衫、學院風針織衫、百褶迷你裙和等學院派單品，則以顏色亮麗和玩味十足的條紋圖案呈現。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

系列以明亮的原色與柔和的粉彩色調交織，構築出現代感十足的流行色調，其中包括：罌粟紅、祖母綠、海軍藍、淡粉色與明亮黃。面料採用靈感源於美國製造業的黃金年代，並在工藝與技術上拓展品牌界限，以蕾絲、燒花雪紡與繁複提花層疊於歐根紗之上。精緻的刺繡、亮片與珠飾則提升了服裝的立體感。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

Hall of Records 是一座融合二十世紀初的美術學院派和法國巴洛克風格的建築，為本次活動提供了沉浸式的體驗，完美交織時尚、藝術、流行文化與美國文化。賓客踏入大廳，首先映入眼簾的是一座高達二十英尺的自由女神，身穿蝴蝶與美國玫瑰印花長裙，象徵著生命的延續與自由的盛放。旁邊則陳列著以「We the Women」為題重新詮釋的《憲法》，以及抽象的美國國旗壁畫，喚起我們獨特的創造力與堅韌之美。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

