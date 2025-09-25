焦點

天文台上午 11 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告信號

名媛Nicky Hilton也到場的時裝大騷，alice + olivia「多巴胺大衝擊」的春季系列

名媛Nicky Hilton也到場的時裝大騷，alice + olivia「多巴胺大衝擊」的春季系列
名媛Nicky Hilton也到場的時裝大騷，alice + olivia「多巴胺大衝擊」的春季系列

紐約時裝周有不少話題品牌大騷亮相，當中很奪目的要數到 alice + olivia，其色彩繽紛的 2026 年春季系列，完全是「多巴胺大衝擊」，亮色服裝令人眼前一亮，還有一條向自由女神致敬的裙裝，高達二十英尺，融合時裝與建築美學，象徵著生命的延續與自由的盛放，相當吸睛。還有嘉賓陣容裡看到元祖級名媛家族Hilton成員 Nicky Hilton 亮相，更與品牌創辦人 Stacey Bendet 合照，別具話題性。

（Getty Images）
Getty Images
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

為迎接 2026 年美國建國 250 週年，alice + olivia by Stacey Bendet 於紐約歷史建築 Hall of Records 上演了一場超現實的時空旅程，透過「美國女性」視角，重新演繹了美國的歷史、文化和時尚。alice + olivia 創辦人兼創意總監 Stacey Bendet 藉此向數世紀以來一直塑造美國精神的女性們致敬，並將此系列定為「為她們撰寫的一封情書！」

名媛Nicky Hilton也到場的alice + olivia時裝大騷，完全是「多巴胺大衝擊」的復古春季系列
名媛Nicky Hilton也到場的alice + olivia時裝大騷，完全是「多巴胺大衝擊」的復古春季系列
名媛Nicky Hilton也到場的alice + olivia時裝大騷，完全是「多巴胺大衝擊」的復古春季系列
名媛Nicky Hilton也到場的alice + olivia時裝大騷，完全是「多巴胺大衝擊」的復古春季系列
名媛Nicky Hilton也到場的alice + olivia時裝大騷，完全是「多巴胺大衝擊」的復古春季系列
名媛Nicky Hilton也到場的alice + olivia時裝大騷，完全是「多巴胺大衝擊」的復古春季系列

Stacey Bendet 期待藉著 2026 年春季系列致敬美國女性的開拓與務實精神及魅力。本次活動一共展共45 款造型，本系列以美式運動服裝為核心，完美捕捉 1940 年代的迷人風華。還有以修長俐落的線條重新演繹男士西裝。經典的 Polo 恤衫、學院風針織衫、百褶迷你裙和等學院派單品，則以顏色亮麗和玩味十足的條紋圖案呈現。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

系列以明亮的原色與柔和的粉彩色調交織，構築出現代感十足的流行色調，其中包括：罌粟紅、祖母綠、海軍藍、淡粉色與明亮黃。面料採用靈感源於美國製造業的黃金年代，並在工藝與技術上拓展品牌界限，以蕾絲、燒花雪紡與繁複提花層疊於歐根紗之上。精緻的刺繡、亮片與珠飾則提升了服裝的立體感。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Hall of Records 是一座融合二十世紀初的美術學院派和法國巴洛克風格的建築，為本次活動提供了沉浸式的體驗，完美交織時尚、藝術、流行文化與美國文化。賓客踏入大廳，首先映入眼簾的是一座高達二十英尺的自由女神，身穿蝴蝶與美國玫瑰印花長裙，象徵著生命的延續與自由的盛放。旁邊則陳列著以「We the Women」為題重新詮釋的《憲法》，以及抽象的美國國旗壁畫，喚起我們獨特的創造力與堅韌之美。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

相關文章：舒華「高智感」COS穿搭：3套2025秋冬簡潔穩重服飾示範，讓優雅上班女生秒速愛上

舒華「高智感」COS穿搭：3套2025秋冬簡潔穩重服飾示範，讓優雅上班女生秒速愛上
舒華「高智感」COS穿搭：3套2025秋冬簡潔穩重服飾示範，讓優雅上班女生秒速愛上

「白斑超模」Winnie Harlow來香港演繹「旗袍之美」！一襲東方剪裁，映出她最自信的高光

梁朝偉、楊紫瓊都加持「Moynat x Labubu」夢幻聯名10月登場，盲盒界巨頭十週年攜手法國百年老牌系列

H&M全新「Essentials」系列，超有高級質感到不敢相信！這款千元「落肩襯衫」靜奢極簡請鎖定

