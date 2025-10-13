Nicole Kidman離婚，結束近20年的婚姻；婚姻的價值，究竟在於「長久」抑或「深刻」？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

當Nicole Kidman與Keith Urban結束近二十年的婚姻，全球粉絲不免一陣惋惜。這對好萊塢金童玉女，於2006年結為連理，育有兩女，卻在2025年9月因「不可調和的分歧」正式申請離婚，結束這段旅程。

據報導，兩人早已分居，財產分割平和，Nicole取得女兒的主要監護權，Keith則保留探視權，無贍養費爭議。 Nicole 於慈善活動中展現堅韌，Keith 則繼續巡演，各自迎接新篇章。這場被譽為「好萊塢最平和的離婚」，不僅是名人新聞，更令我重新審視愛情的本質：婚姻的價值，究竟在於「長久」抑或「深刻」？

愛情的成功，不在於是否「白頭偕老」，而在於它是否讓我們成為更真實的自己。

（Getty Images）

深刻重於長久：現代愛情的階段性哲學

傳統婚姻觀將「長久」視為成功的唯一標準，彷彿離婚即等同失敗。然而，現代愛情觀已悄然轉變。全球離婚率高企，2024年香港粗離婚率為每千人中有2.51宗離婚判令，Z世代與千禧一代更傾向選擇同居或多元關係，婚姻不再是人生必經之路。 Nicole 與 Keith 的婚姻，曾是彼此的救贖：Keith 戰勝毒癮，重振事業；Nicole 從前夫Tom Cruise傷痛中重建家庭。 然而，當工作壓力與生活軌跡導致「親密感消失」，他們選擇放手，而非勉強維繫。這正是現代愛情的核心：深刻勝於長久。

這種哲學根植於個人主義的興起。人文主義強調「以人為本」，婚姻應服務於自我實現，而非成為束縛。在數碼時代，約會應用程式如Tinder普及，開放關係等等逐漸被接受，人們更重視關係的「當下質量」而非「永恆承諾」。 Nicole 與 Keith 的平和分手以孩子為重，無公開爭執，體現了「優雅告別」的現代範式：愛情可以完結，但尊重與感恩永存。

Nicole 與 Keith 的離婚被媒體形容為好來塢最「和平」的分手。（Getty Images）

尼采的啟示：婚姻是「長久的對話」

哲學家尼采的婚姻觀，為這場討論提供了深刻的視角。雖然終生未婚，他在《人文，太人文》中寫道：「當結婚時，你應問自己：你相信能與此人到老時，仍可愉快地交談？其他一切皆暫時。」 尼采認為，婚姻的精髓在於「長久的對話」，基於友誼而非短暫激情。他強調，愛情應是兩個強者的聯盟，服務於「權力意志」（will to power），即提升生命價值，創造更卓越的自我或後代。若婚姻淪為壓抑個人成長的牢籠，尼采會毫不猶豫建議結束。

就正如Nicole 與 Keith 的婚姻：他們相互扶持，跨越低谷。但當對話因生活分歧而枯竭，他們選擇分開，呼應尼采的「價值重估」——拒絕被傳統道德（如基督教一夫一妻制）束縛，追求真實的生命力並啟發了現代愛情的平等討論：雙方應相互賦權，而非單向妥協。

當然，現代愛情的解放也帶來挑戰。科技與全球化讓關係更短暫，孤獨感隨之上升。2020年代，couple therapy 蔚為風潮，顯示人們試圖重建對話，平衡激情與理性。

愛情的新定義

Nicole 與 Keith 的離婚，不是童話的終結，而是現代愛情的啟示。它告訴我們：愛情的價值在於深刻，而非長久。借尼采的智慧，婚姻應是「愉快對話」的延續，當對話結束，放手是對愛的最高致敬。在2025年的今天，無論你身處何種關係，問問自己：這段愛情，是否讓你更接近真實的自己？若答案是肯定的，請珍惜；若是否定的，勇敢向前。愛情，始終是一場追求深刻的冒險。

