Nicole Kidman驚傳離婚？19年婚姻畫上句號，與Keith Urban模範夫妻走到盡頭

Nicole Kidman 驚傳離婚？19年婚姻畫上句號，與 Keith Urban 模範夫妻走到盡頭

曾是模範夫妻的 Nicole Kidman 與 Keith Urban 驚傳離婚，19 年婚姻宣告終結！荷里活巨星 Nicole Kidman 與鄉村天王 Keith Urban 於 2006 年結婚，婚後育有 2 名女兒，一直以來亦是恩愛的模範夫妻，近日傳出已分居並決意離婚，消息震撼全網。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Nicole Kidman曾挽救婚姻卻無功而還

外媒消息指 Nicole Kidman 並不希望分居及離婚，曾盡一切努力挽救婚姻。但由於 Keith Urban 已決意分居，二人未能逆轉婚姻危機，現時兩名女兒由 Nicole Kidman 照顧，Keith Urban 亦已搬離愛巢，獨自生活。

廣告 廣告

據報導指二人最後一次合照為 2025 年 6 月，一同出席國際足球俱樂部的世界盃比賽， Nicole Kidman 於 Instagram 上發佈二人合照，Nicole 亦有公開結婚周年的親密合照，照片中笑容甜蜜不見異樣。

Keith Urban 曾談及毒癮令婚姻陷入危機

去年 6 月 Keith Urban 曾罕布提及婚姻危機，直指婚後不足四個月，毒癮已把婚姻幾乎摧毀。而今年 6 月接受訪問時，被問到 Nicole Kidman 與 Zac Efron 的情慾戲， Keith 更突然離場並中斷訪問，可見二人的婚姻有著未能解決的矛盾。

Nicole Kidman 曾指 Keith Urban 讓她打開心窗

Nicole Kidman 與 Tom Cruise 曾有一段經歷 11 年的婚姻，離婚後她曾認為自己對愛情更「謹慎」及「忐忑不安」，對愛情不抱期望，而且亦不能想像自己能再次投入婚姻。

「我曾在愛情中飽受傷害，因而經常感到惶恐不安。但同時我希望能用較溫暖的方式去面對自己及世界，不想完全封閉內心。」 －Nicole Kidman

遇見 Keith Urban 後，她指 Keith 讓她打開心房再次迎接愛情，當時她與 Keith Urban 首次約會時，Keith Urban 曾問「你的心如何？」，而 Nicole Kidman 自然而然地回答「開放」，可惜二人的婚姻看似未能有著圓滿的 Happy Ending，祝福二人也能找到屬於自己的真正幸福。

Cardi B「搶口女王」自愛宣言：鼓勵女性擁抱自信、追求平等與遠離毒性關係

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

兩性關係：

42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過

奧巴馬夫婦幽默回應離婚傳聞，結婚33年「珍珠婚」從未想過要放棄對方：在困難時期如果放棄，便會錯失一切的美好

方皓玟爆Seed討論離婚觀，認為離婚也不算大事：其實我覺得單親是愉快的，What’s the big deal？