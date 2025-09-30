WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
Nicole Kidman驚傳離婚？19年婚姻畫上句號，與Keith Urban模範夫妻走到盡頭
曾是模範夫妻的 Nicole Kidman 與 Keith Urban 驚傳離婚，19 年婚姻宣告終結！荷里活巨星 Nicole Kidman 與鄉村天王 Keith Urban 於 2006 年結婚，婚後育有 2 名女兒，一直以來亦是恩愛的模範夫妻，近日傳出已分居並決意離婚，消息震撼全網。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Nicole Kidman曾挽救婚姻卻無功而還
外媒消息指 Nicole Kidman 並不希望分居及離婚，曾盡一切努力挽救婚姻。但由於 Keith Urban 已決意分居，二人未能逆轉婚姻危機，現時兩名女兒由 Nicole Kidman 照顧，Keith Urban 亦已搬離愛巢，獨自生活。
據報導指二人最後一次合照為 2025 年 6 月，一同出席國際足球俱樂部的世界盃比賽， Nicole Kidman 於 Instagram 上發佈二人合照，Nicole 亦有公開結婚周年的親密合照，照片中笑容甜蜜不見異樣。
Keith Urban 曾談及毒癮令婚姻陷入危機
去年 6 月 Keith Urban 曾罕布提及婚姻危機，直指婚後不足四個月，毒癮已把婚姻幾乎摧毀。而今年 6 月接受訪問時，被問到 Nicole Kidman 與 Zac Efron 的情慾戲， Keith 更突然離場並中斷訪問，可見二人的婚姻有著未能解決的矛盾。
Nicole Kidman 曾指 Keith Urban 讓她打開心窗
Nicole Kidman 與 Tom Cruise 曾有一段經歷 11 年的婚姻，離婚後她曾認為自己對愛情更「謹慎」及「忐忑不安」，對愛情不抱期望，而且亦不能想像自己能再次投入婚姻。
「我曾在愛情中飽受傷害，因而經常感到惶恐不安。但同時我希望能用較溫暖的方式去面對自己及世界，不想完全封閉內心。」 －Nicole Kidman
遇見 Keith Urban 後，她指 Keith 讓她打開心房再次迎接愛情，當時她與 Keith Urban 首次約會時，Keith Urban 曾問「你的心如何？」，而 Nicole Kidman 自然而然地回答「開放」，可惜二人的婚姻看似未能有著圓滿的 Happy Ending，祝福二人也能找到屬於自己的真正幸福。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
兩性關係：
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
奧巴馬夫婦幽默回應離婚傳聞，結婚33年「珍珠婚」從未想過要放棄對方：在困難時期如果放棄，便會錯失一切的美好
其他人也在看
舒淇奪最佳導演獎！上台領獎哽咽「謝謝我先生」 馮德倫1句吐槽祝賀滿載甜蜜
49歲女星舒淇以導演處女作《女孩》拿下第30屆釜山國際電影節最佳導演獎，成為首位首部作品同時入圍威尼斯主競賽並奪此獎的華語女導演。老公馮德倫26日在IG曬出她捧獎杯美照，打趣寫道：「又贏？家裡沒位放啊導演！」語帶調侃卻難掩驕傲，隨即引發網友熱議。姊妹淘 ・ 42 分鐘前
直播靈接觸 ｜碧咸紋身師Gabe爆替男星神秘部位紋身贏金像影帝
主題為「靈異紋身師」，請來殿堂級紋身師沈龍威（Gabe），他最為人津津樂道的是為「萬人迷」碧咸紋上「生死有命 富貴由天」8字真言。Yahoo 娛樂圈 ・ 56 分鐘前
碧咸嫂與家人睇Oasis復出騷自爆受唔住誘惑 有望與辣妹重組
【on.cc東網專訊】英國殿堂級女子組合辣妹（Spice Girls）去年原本為慶祝入行30周年而「合體」開騷，最終成員Victoria Beckham被爆拒絕而搞唔成。Victoria周日晚（28日）與老公碧咸（David Beckham）以及3名子女一同於英東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
容祖兒用沖茶過程洗滌心靈 窩心設計月餅禮盒
【on.cc東網專訊】歌手容祖兒日前為茶店開幕擔任剪綵嘉賓，她以露腰裝上陣，並化身奶茶大師炮製飲料，獲大批粉絲撐場。祖兒有首歌叫《我杯茶》，她笑言歌都有，我的真很喜歡喝茶：「覺得飲茶有一種好療愈嘅感覺，我都好鍾意飲水，但有時覺得水好淡，茶就好適合，而且沖茶過程好東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己心目中最經典的港式麵食配搭，列出多個「必然」組合，被網民封為「香港人飲食定律」。帖文一出即引起熱議，短時間內吸引大批港人留言表示認同，大家亦紛紛補充自己心目中的港式美食的碳水配搭「真理」。Yahoo Food ・ 8 小時前
Tesla 公佈 Elon Musk 新的薪酬計劃細節
Tesla 最近發佈了一段視頻，重點介紹 Elon Musk 的新 CEO 績效獎，該獎勵計劃預計將把公司市值 […]TechRitual ・ 34 分鐘前
張晉染髮放閃蔡少芬！「情侶髮色」發文甜秀恩愛，洩22年婚姻保鮮密碼
藝人夫妻檔張晉與蔡少芬近日因「情侶髮色」再度成為話題。9月25日，張晉在微博曬出淺色新髮型，並標記蔡少芬帳號寫下「來一個情侶髮色」，公開與愛妻的甜蜜默契。蔡少芬隨後也幽默回應：「聽說有人COPY了我的髮色？」展現夫妻二十年來始終如一的俏皮互動。姊妹淘 ・ 23 小時前
郭富城寵妻無極限 老婆方媛預產期將至 傳豪擲200萬預訂貴族級月子中心
郭富城（Aaron）與細22年太太方媛（Moka）2017年結婚，育有兩名女兒Chantelle（郭詠希）及Charlotte（郭詠萱），第三胎亦即將出世，有指嬰兒為男B，預產期喺10月。Yahoo 娛樂圈 ・ 24 分鐘前
每天只要14分鐘深呼吸！研究：一個月腰圍可縮小，還有助抗發炎
現代人壓力大、生活忙碌，光靠節食或運動減重往往難以長期維持。近期研究發現，每天花10至14分鐘進行深呼吸練習，不僅能放鬆身心，也可能對腰腹脂肪、膽固醇與內臟脂肪帶來改善。姊妹淘 ・ 2 小時前
越南芽莊酒店｜Fusion Resort Cam Ranh五感沉浸式度假體驗！主打全包水療/奢華打卡體驗+港人獨家延遲check out
香港快運（HK Express）直飛芽莊（Nha Trang）航線，一眾港人又多個旅遊熱點。Fusion Resort Cam Ranh度假村，只需15分鐘車程便可抵達金蘭國際機場（Cam Ranh International Airport），度假村主打壯麗的海灘景致、全包式水療服務及「隨時隨地早餐」，更以獨特的自給自足農場體驗，將慢活與可持續旅遊融合至極致。為配合HK Express航班回港，度假村更表示只有香港旅客可享有延遲check out，大家又怎可以錯過？Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
《絕命法官》張家輝、胡杏兒、張兆輝等實力派演員火力全開 親情與公義、良心與私欲角力一觸即發
由優酷出品、階梯理念聯合出品及製作、劇力萬鈞的港劇《絕命法官》登場，演員陣容含金量極高，匯聚闊別電視劇演出接近20年的金像影帝張家輝、視后胡杏兒、特邀主演曾舜晞、金像影后鮑起靜、曾榮獲香港電影評論學會大獎最佳女演員的蔡思韵、應屆金像獎最佳男女配角朱栢康及谷祖琳，以及張兆輝、謝天華、林嘉華、曾獲香港電影金像獎提名的韋羅莎及周漢寧等實力派演員，以及首次參與全國播放港劇演出的曾向鎮、駱振偉及冼康正等，展開一場親情與公義的角力、良心與私欲的較量。為隆重其事，出品方於9月27日取址深圳舉行媒體發佈會，邀請一眾主要演員及主創團隊強勢列陣，同時宣佈 《絕命法官》於9月28日中午12時起於優酷白夜劇場播出，並於10月13日起逢星期一至五晚上8時30分至9時30分，於ViuTV 99台播放 ，勢必掀起新一輪追劇熱潮。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
33歲Selena Gomez結婚，美如「迪士尼公主」！Ralph Lauren婚紗、Tiffany & Co.珠寶，讓她夢幻出嫁
Selena Gomez終於和音樂人男友Benny Blanco正式成為夫婦了！婚禮低調地進行，婚禮照也是突然分享的，身穿的是Ralph Lauren的定制婚紗，珠寶則是選擇充滿夢幻氣氛的Tiffany & Co.，難怪連新手丈夫Benny Blanco也稱：「我和現實中的迪士尼公主結婚了。」Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【新聞點評】「中層西斜屋」或成最大贏家
超級颱風「樺加沙」上周襲港，在全城戒備下，尚幸其實際破壞力未及最壞估計，卻已令不少市民猶有餘悸。面對極端天氣趨勢，本港近年「打風」愈來愈多，亦可能為樓市帶來衝擊。舉例說，「西斜樓」以往受到嫌棄，但很多市民現在發現，向西的物業往往受颱風影響最小，或將令該類住宅變得吃香，尤其是中層單位。同時，發展商日後促銷樓盤時，除了豪華會所、特色設計及精美裝修，或許也要宣傳其物業的抗風能力。信報財經新聞 ・ 1 天前
紐時：CIA 局長曾秘密訪華 指控黑客攻擊基礎設施 「鹽颱風」幾乎竊取所有美國人資料｜Yahoo
網絡黑客攻防戰已經成為大國競爭的「戲碼」之一，《紐約時報》昨（28 日）發表報道，指美國官員在 2023 年發現中國國安部控制的黑客入侵關鍵美國基礎設施，植入可能破壞電網、通訊系統和水資源的惡意程式碼，驚動到美方要安排時任中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns），跟中國國安部長陳一新對話，但報道引述有份參與會議的兩名美方消息人士指，中國的入侵行動反而更變本加厲。報道又提到，中國國安部透過一個名為「鹽颱風」的黑客團隊，對他國作出長達數年的大規模網絡入侵，可能已竊取了幾乎所有美國人資料，並對數十個國家構成威脅。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
全新色 HUAWEI WATCH D2 星雲藍香港上市，藍色皮革錶帶，血壓監測更精準
文章來源：Qooah.com HUAWEI香港終端今天發佈了一系列智能穿戴，HUAWEI WATCH D2在血壓監測領域再創新高，增加了星雲藍配色可供選擇，搭配藍色復合皮革錶帶，建議零售價為 HK$2999。 HUAWEI WATCH D2 搭載 TruSense 玄璣感知系統，集成了高精度壓力傳感器，疊加了微型氣泵、26.5mm 的力學氣囊等結構。還擁有更全面的血壓監測體系，比如單次定時測量提醒、連續定時測量提醒，可以與動態血壓監測以及單次測量相結合，即使在夜間睡眠時，也能夠自動加壓進行血壓監測。 HUAWEI WATCH D2 可以實現一鍵監測，手錶會生成的微體檢報告，報告內容包含血壓、心率、血氧、脈搏波心律失常分析、睡眠呼吸暫停檢測、高血糖風險評估結果等11項健康數據，支援個人健康數據長週期趨勢分析，可以更便捷地瞭解自身健康。 規格方面，搭載 1.82吋 AMOLED 彩色屏幕，解像度為 480×408，常規使用場景續航長達5天。 凡於指定零售商及運營商選購全新 HUAWEI WATCH D2 – 星雲藍之港澳原廠行貨，即送： • HUAWEI Care+ (1 年延長保養及 2Qooah.com ・ 14 小時前
巨塔之后 | 一文看盡四大必睇位 「霸氣女主」宣萱陳煒連場飆戲成焦點！
《巨塔之后》劇情講述明塱集團主席王進濤（鍾鎮濤飾）與著名心胸肺外科醫生董一妍（宣萱飾），在歐洲舉行了一場全城矚目的奢華婚禮後發生事故Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傳Lolly Talk財困半年冇糧出 成員更倒欠公司20萬
女團Lolly Talk成軍3年，由ViuTV節目《全民造星IV》8位參賽者組成，但一直以來人氣、成績不錯，更被視為另一女團COLLAR的勁敵。然而今日有傳媒報道，指傳8位成員已經有半年冇糧出，更倒欠公司20萬元，令Lolly Talk各成員求助無門。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
【投資搏擊】篩出第四季恒綜強勢股
港股期指結算走勢出乎意料地好，外資大行唱好有利投資氣氛，花旗把中國股票評級上調至「增持」，對人工智能持樂觀看法，且資金流入勢頭強勁；滙證對明年A股三大指數看法積極，潛在上升空間17%至20%，預期明年企業盈利將出現結構性復甦；美銀證券認為，香港樓市開始復甦，把住宅樓價格反彈時間預測提前。 短線超買中長期樂觀 「百萬倉」回報昨日進賬2個百分點，僅較恒指略好，主要持股以紫金（02899）飆近6%，表現最好；GX中國潔能（02809）亦升5.5%，受惠A股陽光電源（300274.SZ）顯著上揚。比特幣及以太幣亦有不俗反彈，惟未有跡象重拾升勢。 輪證方面，SPDR金認購證（13069）昨只能以全日低位沽出，但期內賺了1.1倍，已很滿足，將伺機以其他條款再作部署。博時央企紅利（03437）昨除息，已反映在組合現金內。 我重申對中港股市中長期樂觀看法，只是10月份傳統股災月要坐穩車，深成指14周RSI升至81.7，嚴重超買；恒指月線RSI升至70.5，續創逾7年半最超買，只是尚欠一個短期造淡藉口。 每季我都會為EJFQ用戶打造「恒綜強勢股組合」，篩選10隻股票，季初買入，持至季末，周而復始，第三季信報財經新聞 ・ 13 小時前
雲班亞馬：冇人似我咁樣練！
【Now Sports】聖安東尼奧馬刺球星雲班亞馬周一表示，自覺比前更強壯，急不及待在新賽季一展身手。「我可保證，沒有人在這個夏天會像我那樣訓練，這是我有過最好的一個夏天。」雲班亞馬（Victor Wembanyama）周一在媒體日直言在夏天狂操。「我敢說過程就是難以置信。我感覺好多了，看來更強壯。我體重增加，所以一切準備就緒。」他指出這段日子進行極為嚴苛的練習。「我能感受到進步非常驚人。我感覺更好，看起來更強壯，而且體重也增加了。所以一切都準備就緒。」高達2.21米的雲班亞馬，於2023/24年當選年度最佳新人，但因肩傷使他於今年2月提早收咧，總計他去季上陣46場，場均得24.3分、11個籃板及3.7次助攻。當馬刺於下月22日鬥達拉斯獨行俠，進行新一季首戰時，與他上次落場的NBA明星賽相距8個月。now.com 體育 ・ 5 小時前