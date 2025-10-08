衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
58歲Nicole Kidman擔任CHANEL品牌大使！在離婚消息後，帶著女兒亮相品牌春夏大騷
前陣子傳來離婚消息的Nicole Kidman，近日又成為焦點，正式擔任CHANEL品牌大使的她，亮相品牌在巴黎舉行的春夏大騷。這次沒有丈夫在旁，反而拖著兩位遺傳了她優良基因的女兒，Sunday Rose以及Faith Margaret亮相。
穿著白色長版恤衫以及直腳牛仔褲的Nicole Kidman，把金髮放下，也留著前瀏海，流露高雅不費力的休閒感。
身旁的女兒也打扮得很effortless：Sunday Rose穿著鮮紅背心加低腰牛仔褲，17歲的她已經跟媽媽差不多180cm身高，擁有如此高度又長相標誌，周不時都會見到她出席時尚活動，可謂星二代時尚寵兒。15歲的Faith Margaret則穿著牛仔外套加小黑裙，可愛又不失優雅感，加上如Nicole Kidman的迷人眼睛，要成為時尚寵兒指日可待。
CHANEL今次大騷是新任創意總監，Matthieu Blazy的首場系列大騷。從BV過檔CHANEL的他，為CHANEL掀開全新章節，相信會為CHANEL帶來新客路，同時都為本身喜愛香奈兒的朋友有更多新衝擊，也很期待新上任的品牌大使Nicole Kidmnan演繹Matthieu Blazy時代的CHANEL。
