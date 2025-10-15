Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Nike加價高達18％？加價前手刀搶Karina同款波鞋，大熱薄底鞋款趕快入手

Nike 由新任總裁及執行長 Elliott Hill 統領下，積極革新並扭轉營銷策略，最新的消息指 Nike 將會全面加價，同時減產經典的鞋款保持稀有性，大家想買 Nike 波鞋的話就要趁現在了！

Nike 公佈各項產品將進行加價，最高達至 18％，包括服裝加價 14％、鞋類加價 17％ 、設備及護具加價 18％，波鞋的加幅確實比想像中高，看中了鞋款的話建議在加價前趕緊入手。

Nike 必買推薦1）Karina 同款必搶！Nike Air Max Muse

加價前趕快入手 Karina 同款 Air Max Muse！（Image : NIKE）

韓國大勢女團 aespa 成員 Karina 驚喜成為 Nike 品牌大使，而首度合作的亮點就是 Air Max Muse。復古未來感金屬設計，厚重的廓形與輕盈的穿著感值得入手，簡易就能配襯 aespa 所帶起結合科技與街頭 Y3K 時尚風格。Karina 同款官網 $1,199 即可入手，齊色齊碼加價前必定要搶！

Nike Air Max Muse

價錢：$1,199

按此購買

Nike Air Max Muse

Nike Air Max Muse

價錢：$1,199

按此購買

Nike Air Max Muse

Nike 必買推薦2）Karina 機場穿搭！帥氣T恤配長裙

Karina 同款 T 恤減價後只需 $369，絕對值得入手！(IG @katarinabluu)

Karina 自從成為 Nike 代言人，機場穿搭亦更常出現 Nike 單品。除了 Air Max Muse 外，Karina 在韓國機場穿上 Nike 的 Chill Knit T 恤亦引起搶購潮，現時尚有白色必要入手，配上清新優雅的白色半截裙，時尚又帥氣！

Nike Sportswear Chill Knit 女子圖案T恤

價錢：$369︱ 原價：$449

按此購買

Nike Sportswear Chill Knit 女子圖案T恤

Nike Sportswear 女子褶飾梭織半身裙

價錢：$359︱ 原價：$549

按此購買

Nike Sportswear 女子褶飾梭織半身裙

Nike 必買推薦3）大熱時尚薄底鞋款

近日 Jacquemus x Nike 的 Moon Shoe 全城搶購 ，不妨在加價前多入手一對 Nike 大勢薄底鞋！LD-1000、Total 90 時尚又易襯，引起話題的 Astrograbber 備有 Butter Yellow 奶油黃配色，時尚感十足，看中的話加價前要快快入手了～

NIKE LD-1000

價錢：$1,410

按此購買

NIKE LD-1000

NIKE Total 90 leather sneakers

價錢：$862

按此購買

NIKE Total 90 leather sneakers

NIKE Astrograbber leather-trimmed nubuck sneakers

價錢：$1,055

按此購買 undefined

NIKE Astrograbber leather-trimmed nubuck sneakers

張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦

