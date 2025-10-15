港隊主教練韋斯活周六披甲 「陳七」做紅魔後備
Nike加價高達18％？加價前手刀搶Karina同款波鞋，大熱薄底鞋款趕快入手
Nike 由新任總裁及執行長 Elliott Hill 統領下，積極革新並扭轉營銷策略，最新的消息指 Nike 將會全面加價，同時減產經典的鞋款保持稀有性，大家想買 Nike 波鞋的話就要趁現在了！
Nike 公佈各項產品將進行加價，最高達至 18％，包括服裝加價 14％、鞋類加價 17％ 、設備及護具加價 18％，波鞋的加幅確實比想像中高，看中了鞋款的話建議在加價前趕緊入手。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Nike 必買推薦1）Karina 同款必搶！Nike Air Max Muse
韓國大勢女團 aespa 成員 Karina 驚喜成為 Nike 品牌大使，而首度合作的亮點就是 Air Max Muse。復古未來感金屬設計，厚重的廓形與輕盈的穿著感值得入手，簡易就能配襯 aespa 所帶起結合科技與街頭 Y3K 時尚風格。Karina 同款官網 $1,199 即可入手，齊色齊碼加價前必定要搶！
Nike Air Max Muse
價錢：$1,199
Nike Air Max Muse
價錢：$1,199
Nike 必買推薦2）Karina 機場穿搭！帥氣T恤配長裙
Karina 自從成為 Nike 代言人，機場穿搭亦更常出現 Nike 單品。除了 Air Max Muse 外，Karina 在韓國機場穿上 Nike 的 Chill Knit T 恤亦引起搶購潮，現時尚有白色必要入手，配上清新優雅的白色半截裙，時尚又帥氣！
Nike Sportswear Chill Knit 女子圖案T恤
價錢：$369︱
原價：$449
Nike Sportswear 女子褶飾梭織半身裙
價錢：$359︱
原價：$549
Nike 必買推薦3）大熱時尚薄底鞋款
近日 Jacquemus x Nike 的 Moon Shoe 全城搶購 ，不妨在加價前多入手一對 Nike 大勢薄底鞋！LD-1000、Total 90 時尚又易襯，引起話題的 Astrograbber 備有 Butter Yellow 奶油黃配色，時尚感十足，看中的話加價前要快快入手了～
NIKE LD-1000
價錢：$1,410
NIKE Total 90 leather sneakers
價錢：$862
NIKE Astrograbber leather-trimmed nubuck sneakers
價錢：$1,055
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
BV騷場外「Effortless女孩」超美！鬆弛感氣質必備這3件單品，舒淇、孫藝珍同款手袋是這些
Lululemon低至半價「這裡買」再平啲？Jennie同款Sports Bra低至$3XX、修腿提臀Leggings低至$4XX
SKIMS火紅程度，連Adidas、ON、Lululemon都要讓位！名牌網熱賣品牌Top5：「話題女王」塑身衣連Jennie私服都會穿
其他人也在看
交友App心理學如何增加Swipe Right機會？Bumble教路「向右掃」技巧：填簡介懂生活小浪漫更易出Pool
Bumble發佈了2025年的五大脫單趨勢及要訣，讓各位單身男士更易獲得「Swipe Right」亦即開展對話的機會，更快出pool找到對的人！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
日韓熱賣『百元唇彩』TOP 3！3CE、CLIO、曼秀雷敦人氣色選一次公開
韓系霧唇代表：3CE「奶油絲絨柔霧唇釉」韓妞化妝包裡一定有一支的3CE，這回帶來經典品項的全新升級版-極致絲絨柔霧唇釉PLUSH！配方主打「絲絨般滑順×持久不乾×水潤服貼」，塗抹瞬間就像把奶油絨布輕柔包覆雙唇，薄擦能營造溫柔霧感、厚擦則氣場全開，唇色濃郁飽和又不顯唇紋...styletc ・ 1 天前
HONOR 展示 Magic8 AI 概念手機，Robot Phone 將在 2026年巴塞隆拿亮相
文章來源：Qooah.com HONOR 在北京水立方正式舉行 Magic8 系列暨 MagicOS 10 發佈會，正式發佈了 HONOR Magic8 系列以及 MagicOS 10 操作系統，還展示了 HONOR Magic8 AI 概念版手機 Robot Phone，並表示這個產品應該於2026在巴塞隆拿亮相。除此之外，HONOR 也正式發佈了「MagicOS 月月煥新計劃」，會通過 OTA 進行月度系統迭代。 HONOR 宣稱，HONOR Magic8系列可以看作為 Robot Phone 的前身，屬於為了奠定未來 AI 終端生態的基礎，Robot Phone 則應該未來 HONOR Magic8 所呈現的形態。圖中的 Robot Phone 鏡頭有點類似於 DJI pocket，有雲台防震的形態，並且後鏡應該可以進行隱藏放置。HONOR 表示，HONOR Robot Phone 會搭載超強的 AI，有能夠洞悉一切的大腦，以及有很強的執行力、行動力。 HONOR Magic8 系列配備了 HONOR MagicOS 10（具備自進化能力的 AI 操作系統），HONOR 提出了自Qooah.com ・ 20 小時前
JW Anderson x Moncler重磅聯名！搶購「設計界拼命三郎」系列，大玩英倫羽絨美學
Jonathan Anderson 絕對是時尚圈的「不停手設計師」之一。剛為 Dior 完成女裝首場 show 後，即使工作繁忙，依然為大家帶來驚喜 —— 這次以自家品牌 JW Anderson 的名義，再度攜手羽絨專家 Moncler 推出限定聯名系列。兩個品牌從 2020 年首次合作至今，每次都能擦出令人期待的火花。今次最新系列從過往聯名檔案中汲取靈感，以格紋、條紋等經典元素，配合品牌 signautre 的設計細節，為即將冬季帶來既實用又充滿趣味的單品。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【123 by ELLA】感謝祭全場3件75折、精選貨品5折（即日起至優惠結束）
123 by ELLA現正舉行感謝祭，全場貨品買3件即享75折、精選貨品3件5折，3件更可混款5折及75折貨品！123 by ELLA 網店亦同時進行優惠，憑優惠碼「ELLA25OFF」可享全場3件75折。YAHOO著數 ・ 11 小時前
Anson Lo重拾平靜心法全靠「冥想」！MIRROR成員Jeremy分享忙碌世代的「零成本高CP值舒壓法」
當紅偶像的生活聽起來超閃耀，但背後的辛酸誰懂？MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆分享入行近5年來，幾乎沒私人時間、少見朋友的真實心聲。忙到連放鬆都成奢侈的Anson Lo，全靠隊友Jeremy李駿傑推薦的「冥想」神技，每天只需20分鐘，就能讓心情重啟，超適合我們這些上班族或學生哥。Yahoo Style HK ・ 1 天前
十一長假前後巡查逾500處所 牌照處揭6間無牌賓館及1間違規會社
【on.cc東網專訊】因應內地十一長假期旅遊旺季，民政事務總署（民政總署）轄下牌照事務處（牌照處），於9月15日至10月8日展開執法行動，在油尖旺區、深水埗區、灣仔區及中西區突擊巡查懷疑無牌經營的賓館及嚴厲打擊違規經營的持牌會社。牌照處在行動中突擊巡查了共500on.cc 東網 ・ 9 小時前
「偶像全部也不倒，爸媽以後也安好」當90後的偶像也開始離我們而去，我們的悲傷其實被心理學術支撐
今年我們失去了大S徐熙媛、Michelle Trachtenberg、方大同，很多80、90後都因為失去了自己的偶像而悲傷，也上了一課人生課，原來我們的錢包在為紅事煩惱時，我們也要面對突如其來的白事，驚覺原來「生老病死」不是一個順序。在現實生活中未必看過偶像本人，但為何我們會像失去好友一樣難過呢？隔空陪伴成長這回事的連結，也許比我們想像中深遠。Yahoo Style HK ・ 1 天前
ChatGPT 色情內容解禁，將從 12 月起開放更多成人用途
OpenAI 那套「把成年用家當作成年人對待」的原則很快將有更進一步的體現。隨著 ChatGPT 家長監控和自動年齡檢測功能的成熟，該平台將從 12 月起開放更多成人用途，包括讓經過驗證的成年用家體驗色情內容。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
郭富城喜獲三胎！熊黛林「高EQ婉拒祝福」獲讚 前任的體面是劃清界限
10月15日，45歲的熊黛林出席公開活動時，被港媒追問是否恭喜舊愛郭富城即將迎來第三胎，她微笑回應：「很難不注意到新聞，所以我知道。已經很多人恭喜他了，所以就不用了。」語氣平和從容，隨即將話題轉向45歲生日與雙胞胎女兒的生活日常，巧妙結束提問。這段應對方式引發討論，不少網友稱讚她展現出成熟與界限感。姊妹淘 ・ 4 小時前
吳日言英國重操故業開餐廳 餐廳小紅書帳戶遭舉報下架
現年41歲嘅前歌手吳日言（Yan），上年與老公Barry及三名子女移居英國生活。吳日言除咗忙於照顧家庭之外，仲重操故業開餐廳，而餐廳亦已經喺8月試開業，吸引唔少居英港人幫襯。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
英籍業主離港賣樓返老家 南丫島隱世村屋頂樓連天台「一字頭」成交 持貨16年升值兩倍 賺逾一球
一名英籍業主因要離港返回英國，將名下南丫島榕樹灣一幢村屋頂層單位交予忠誠拍賣行拍賣，昨日（15日）以182萬元成交。閱讀更多：「蝕讓之王」上水天巒洋房3,000萬沽 外籍業主9年蝕1,000萬 跌穿15年前開售價滶晨第3輪開售｜首小時售12伙 外籍大手客「一客兩食」2,500萬買2伙2房成交單位為榕樹灣大坪106號頂樓連同天台，內攏企理。該單位位處山上，位置「隱世」，距離榕樹灣渡輪碼頭約10分鐘步程。物業建築面積約350平方呎，拍賣吸引三組買家競投，起拍價150萬元，最終叫價升約21%以182萬元成交，呎價約5,200元。原業主於2009年以65萬元購入該單位，持貨16年，帳面獲利約117萬元，物業期內升值近兩倍。 延伸閱讀: 滶晨 洋房 洋房 南丫島 上水 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 9 小時前
將軍澳墮海男子為銀行經理 疑因不堪壓力割頸墮海亡
【on.cc東網專訊】昨晨(15日)將軍澳康城路1號對開海面有一名姓黃(41歲)男子遇溺，惟救起後證實死亡。據了解，死者為一名銀行經理，被發現時身穿全套西裝及打領帶，口袋中有一把15厘米長的刀，身上沒有找到遺書。死者頸部被割傷身上有多處傷勢，懷疑為自殘的傷痕。on.cc 東網 ・ 9 小時前
翁靜晶爆劉家良執導電影突變雙導演內幕 直指成龍「攞彩」 揚言將爆曾志偉料
成龍日前被藝名「火星」嘅武術指導蔣榮法大爆當年成為成龍「成家班」一份子，卻得到無情對待，自揭當年拍攝電影《城市獵人》人工唔公道，又公開指控成龍，表示自己拍攝《醉拳II》期間從高處跌下受傷遭成龍冷嘲熱諷嘲「似隻龜冇反應」，於是忍痛重拍咗21個Take先收貨，翌日須立即開刀，最終休養3年。近日，已故武術宗師劉家良嘅太太翁靜晶於YouTube直播節目再爆內幕，透露當年《醉拳II》原本由劉家良一人擔任導演，但最後導演卻多咗成龍個名，令電影變成雙導演。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
香港女子台北車站遭公然性侵 台警指女子與疑犯為朋友 事前一同喝酒
一名香港女遊客上周四(9日)在台北車站內公然遭人性侵，台警進一步調查後指兩人是朋友關係，事前曾一同喝高粱酒。警方強調事件並非隨機犯案，呼籲外界放心。 台媒引述警方指出，受害人到台灣旅遊，曾在台北車站周邊暫住4日，從而與疑犯相識。10月9日早上約11時，受害人、疑犯連及幾名朋友在台北車站邊喝酒、邊聊天，喝了3支58am730 ・ 11 小時前
天文台預告下周轉涼 潛在熱帶氣旋及東北季候風夾擊 若雨勢密氣溫可跌至 20 度或更低｜Yahoo
本港踏入 10 月後仍見 30 度炎熱天氣，但下周將會轉涼，下周三及四低見 21 度。天文台表示，一股強烈東北季候風會在星期日（19日）抵達華南，在與潛在熱帶氣旋的共同影響下，本港下周初至中期風勢頗大，離岸及高地吹強風，氣溫顯著下降。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
向太爆「亞洲影后」嫁豪門被冷落輕生！揭上流悲劇：10個嫁富二代9個沒好下場
香港影視大亨向華強的太太陳嵐（向太）近年積極經營社群平台，時常拍片聊起演藝圈往事與舊時秘聞。近日她在影片中談到「女星嫁入豪門」的話題，語出驚人地表示：「10個女星嫁富二代，9個沒好下場。」引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 7 小時前
《愛．回家之開心速遞》有新成員？網民發現黑人「介入」單立文湯盈盈
《愛．回家之開心速遞》播出多年一直係TVB鎮台之寶，不時同《東張西望》成為每周收視之冠。做咗二千幾集，《愛》劇不時加入新人Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
黎明深圳開騷妻女激罕撐場 7歲囡囡長髮現身似足媽咪 網民：難怪他心情那麼好
現年58歲、身為「四大天王」之一的黎明（Leon）日前在深圳舉行演唱會，有歌迷發現「天王嫂」阿Wing(陳泳儀)帶着7歲囡囡「明福女」現身支持，偷偷拍片放上網留言問：「鐵粉們證實一下，這兩個人是不是黎明的女兒和老婆？」Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 1 天前