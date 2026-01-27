Nike與SKIMS再度聯手：推出The NikeSKIMS Spring '26系列！Lisa驚喜出演系列廣告展現優雅與力量

NikeSKIMS

Nike與SKIMS再度聯手，推出The NikeSKIMS Spring '26系列。本次系列，靈感源自現代芭蕾舞者，強調優雅的動態與強韌的形式，將Nike服飾設計上性能的創新，完美融入到SKIMS標誌性的包容貼合技術上，為日常穿著注入自信與優美。

Photo Source：Nike & SKIMS

SKIMS聯合創辦人兼首席創意官Kim Kardashian表示，這個系列是源於芭蕾舞者的永恆姿態與優雅，我們以現代視角重新詮釋，注重柔和線條、女性化色彩與頂級材質，讓每位穿著者感受到自信與優雅。Nike全球服飾副總裁Jamie Jeffries更補充，這次合作結合了Nike的性能科技與SKIMS的雕塑式貼合，為市場帶來獨一無二的選擇。

Photo Source：Nike & SKIMS

系列涵蓋鞋款、服飾與配件，設計適合表演、旅行與日常生活。鞋款方面，更首度推出NikeSKIMS Rift Satin，以經典tabi腳趾設計為基礎，採用柔軟緞面鞋面配以中足綁帶，便於穿脫舒適與優雅並存。

Photo Source：Nike & SKIMS

Photo Source：Nike & SKIMS

其中最令人驚喜莫過，剛剛發佈由Sergio Reis執導，Blackpink成員Lisa與專業芭蕾舞者共同出演的系列廣告上，完美展現優雅、力量、動態與形態的融合。這次合作不僅是時尚宣言，更是對女性力量的致敬，讓每位穿著者在日常中展現芭蕾般的優雅與運動的強韌。無論是健身愛好者或時尚追隨者，都能在這個系列中找到屬於自己的平衡。

Photo Source：Nike & SKIMS

The NikeSKIMS Spring '26系列將於2月5日在nike.com/NikeSKIMS與skims.com/NikeSKIMS上線，並在北美、歐洲、中東的指定Nike、SKIMS與合作零售點發售。澳洲地區於2月6日推出，韓國則在2月底跟進，後續擴及歐洲、中東、澳洲與韓國更多市場。

Photo Source：Nike & SKIMS

