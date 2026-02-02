Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【NIKE】新年優惠買3件指定減價產品 即享額外75折（即日起至19/02）

NIKE網店由即日起至2月19日，推出限時新年優惠，買滿3件指定正價貨品即享8折優惠；買滿3件指定減價產品即享額外75折優惠。購物滿$888可獲贈NIKE 新年利是封套装一套；購物滿$1,388可獲贈NIKE地毯一張。

NIKE網店優惠頁按此

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2026/02/19

地點：NIKE網店

廣告 廣告

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso