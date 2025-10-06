NIKE沙田新城市廣場品牌體驗店開幕！搶購Karina同款波鞋、全港最齊全NIKE Running鞋款列陣

各位「跑友」留意，NIKE沙田新城市廣場品牌體驗店正式登場！體驗店以跑步為主題，佔地萬平方呎的店，擁有全港最齊全NIKE Running系列，還有品牌話題聯名LEGO系列上架，當然想購入新任NIKE代言人「卡寶」Karina同款NIKE單品都可以在新店入貨，又多個藉口去購物！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

首間進駐商場的NIKE沙田新城市廣場品牌體驗店，由SPORTSHOUSE運動家專營，佔地約10,223平方呎，以俐落的黑白灰色調展現現代簡約風格、完美詮釋前衛運動美學。店內涵蓋男、女、童裝及Jordan區域，有全港最齊全NIKE Running系列，也包括休閒、跑步、籃球及訓練產品，全新的VOMERO PLUS、PEGASUS PREMIUM、AIR ZOOM ALPHAFLY NEXT% 3等等都可以在新店見到。

廣告 廣告

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

如此大的一間NIKE體驗店，當然都可以找到新任NIKE代言人Karina@aespa的同款NIKE波鞋，如Air Max Muse，是Karina近期帶貨的NIKE波鞋。

開幕期間更會亮相矚目的NIKE x LEGO聯名系列，從話題的Dunk Low到T-Shirt、籃球外套、背包、漁夫帽都可以買到。

（官方圖片）

（官方圖片）

也因為新店以跑步為主題，體驗店亦特設限定禮遇，如全港獨家NIKE Running跑感裝備禮品包、NIKE Running Wristband、NIKE鞋盒收納箱，消費滿額即可享有，禮品數量超有限，換完即止！

（官方圖片）

NIKE 沙田新城市廣場品牌體驗店

地址：新界沙田新城市廣場一期, L5, 508 舖

營業時間：星期一至日 10am-10pm

電話：2691 7200

Karina@aespa「卡寶」運動魅力大爆發！Nike官宣成為新代言人，Karina同款波鞋有這些

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

Jennie、Karina、張員瑛同款私服，二百零三百蚊有件！韓星都愛的5個小眾品牌大公開

Marimekko銅鑼灣旗艦店換新裝！「Canvas Concept」設計，從綠色印花外牆開始滿佈影相位

「樂福波鞋」Rosé、Jennie私下都著，為何成為2025爆紅潮流關鍵詞？