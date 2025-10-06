中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
NIKE沙田新城市廣場品牌體驗店開幕！搶購Karina同款波鞋、全港最齊全NIKE Running鞋款列陣
各位「跑友」留意，NIKE沙田新城市廣場品牌體驗店正式登場！體驗店以跑步為主題，佔地萬平方呎的店，擁有全港最齊全NIKE Running系列，還有品牌話題聯名LEGO系列上架，當然想購入新任NIKE代言人「卡寶」Karina同款NIKE單品都可以在新店入貨，又多個藉口去購物！
首間進駐商場的NIKE沙田新城市廣場品牌體驗店，由SPORTSHOUSE運動家專營，佔地約10,223平方呎，以俐落的黑白灰色調展現現代簡約風格、完美詮釋前衛運動美學。店內涵蓋男、女、童裝及Jordan區域，有全港最齊全NIKE Running系列，也包括休閒、跑步、籃球及訓練產品，全新的VOMERO PLUS、PEGASUS PREMIUM、AIR ZOOM ALPHAFLY NEXT% 3等等都可以在新店見到。
如此大的一間NIKE體驗店，當然都可以找到新任NIKE代言人Karina@aespa的同款NIKE波鞋，如Air Max Muse，是Karina近期帶貨的NIKE波鞋。
開幕期間更會亮相矚目的NIKE x LEGO聯名系列，從話題的Dunk Low到T-Shirt、籃球外套、背包、漁夫帽都可以買到。
也因為新店以跑步為主題，體驗店亦特設限定禮遇，如全港獨家NIKE Running跑感裝備禮品包、NIKE Running Wristband、NIKE鞋盒收納箱，消費滿額即可享有，禮品數量超有限，換完即止！
NIKE 沙田新城市廣場品牌體驗店
地址：新界沙田新城市廣場一期, L5, 508 舖
營業時間：星期一至日 10am-10pm
電話：2691 7200
