Nike 發表「動力跑鞋」概念，給你多一組機械小腿、走得更遠、更輕鬆

Nike 運動研究實驗室（NSRL）與機器人合作夥伴 Dephy 共同打造 Project Amplify：全球首個為跑步與步行設計的動力鞋類系統，旨在幫助日常運動員以更少的努力跑得更快、更遠。在經過多年戶外和實驗室測試後，設計出以輕量馬達、傳動皮帶與可充電小腿護帶為核心，與可獨立穿著的碳纖維板跑鞋整合，目標在於於行走與慢跑時提供恰當助力，降低能量消耗並延長可運動時長，而且這款動力跑鞋更會有望在未來數年正式上市發售。

Project Amplify 用途並非以競賽為目標，Nike 形容就如第二組小腿肌肉，讓持續行走與慢跑變得更容易，更似傳統單車與電動單車的差異。實際效果方面，在經過超過 400 位運動員在 NSRL 的 200 米跑道、約 12,000 圈，超過 240 萬步後，不同能力與強度的運動員反映，Project Amplify 能像是身體的一部分，並讓上坡時感覺如同在平地移動，對某些人而言，更能把配速從每英里 12 分鐘提升至 10 分鐘。

更多內容：

Nike Unveils Project Amplify, the World’s First Powered Footwear System for Running and Walking

