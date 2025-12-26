Nike 乘勢躍進「Year of the Horse」推出全新 Pegasus Premium

名稱： Nike Pegasus Premium「Year of the Horse」

配色： 有待公佈

SKU： IQ1130-001

建議售價： $220 美元

發售日期： 2026 年春季

發售通路： Nike

踏入 2026 年，Nike 以一雙高性能跑鞋向中國生肖致意——Nike Pegasus Premium「Year of the Horse」。這款特別版延續 Pegasus 跑鞋的經典血統——Nike 跑步路上的長青系列——同時注入濃厚文化意象與前沿科技，向「馬」所象徵的力量、速度與奔放精神致敬。

廣告 廣告

設計上，整雙鞋在傳統與現代之間取得搶眼平衡。鞋身採用高級工程網布，配以由深翡翠綠漸變至灰調的尊貴色階，氣場十足；Swoosh 上刻畫繁複紋理，靈感來自古代中國水墨與書法畫作，而外底則點綴鮮明粉紅色細節，令這雙高階跑鞋一眼跳出視線。

就性能而言，「Premium」之名絕對名副其實：此鞋配置全掌 Zoom Air 氣墊，夾於多層靈敏 ZoomX 泡棉之間，腳感同時兼具充沛回彈與柔軟緩震，過度順滑自然。外底採用耐用抓地紋路，專為高里數訓練而設，同時保留 Pegasus 一貫俐落鞋型。無論你是全程馬拉松跑手，還是日常慢跑愛好者，「Year of the Horse」版本都為你 2026 年的訓練旅程開個好彩頭。

Nike

Nike

Nike

Nike

Nike

Nike