獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
Nike ACG 推出 Team USA 2026 冬季奧運系列，硬朗山系美學迎戰米蘭
揉合 Colorado 粗獷山系靈感與頂級保暖科技，為 Milan 冬奧打造高機能戰袍。
重點摘要
Nike ACG 推出全新 Team USA 系列，迎戰 2026 冬季奧運，設計靈感源自 Colorado 粗獷山系風光
Air Milano Jacket 採用可充氣保暖隔層，實現高度彈性的保暖調節
機能裝備涵蓋 Ultrafly 越野鞋款與具愛國意象的鷹圖騰細節
Nike ACG 正式發布 Team USA 2026 冬季奧運系列，以機能表現為核心，專為征戰國際舞台的頂尖運動員打造。設計美學汲取自 Colorado Springs 粗獷壯闊的自然風貌——尤其是 Manitou Incline 與 Garden of the Gods——頌揚運動員為踏上 Milan 頒獎台所必須具備的堅毅意志。
系列焦點單品為 Therma-FIT Air Milano Jacket。結合計算設計與 Nike 專屬 Air 科技，這款外套可透過充氣或放氣調節內部氣囊，讓運動員自訂保暖程度。此項創新提供從輕薄連帽上衣到中厚羽絨外套級別的廣泛保暖範圍，能在多變難測的義大利阿爾卑斯氣候中即時調整體感溫度。
同系列單品還包括可雙面穿著、亦可鋪展地面的 Therma-FIT ADV Reversible Skirt，以及 ACG Ultrafly 越野鞋。Ultrafly 著重速度表現，採用 ZoomX 泡棉、中底碳纖維 FlyPlate 與 Vibram Litebase 大底配置。整個系列處處融入品牌檔案中的鷹圖騰元素，為 Team USA 啟程前往 Milan 之際進一步強化其視覺識別與國家榮耀。
Nike ACG x Team USA 系列部分單品現已於 Nike 官方網站上架，更多官方型錄可參考上方圖片。
