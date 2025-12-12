Nike dotSWOOSH 有望再次聯乘 Sony PlayStation？

Nike Dotswoosh

名稱：Nike dotSWOOSH x Sony PlayStation

配色：TBC

SKU：TBC

建議售價：TBC

發售日期：TBC

發售通路：TBC

全新 PlayStation x Nike 聯乘似乎已在路上，球鞋巨擘 Nike 旗下的 dotSWOOSH 近日在社交平台釋出最新預告。

Nike 上載了一段像素風短片，畫面是一張擺放在戶外的電腦桌，螢幕上亮起 Nike 標誌；桌面右上角則放著一個疑似 PlayStation 5 DualSense 的白灰色手掣，幾乎與實物無異。

品牌在貼文中寫道：「Lock in season approaches. The countdown begins…（鎖定季節將至，倒數啟動⋯⋯）」；不少粉絲都寄望會有全新鞋款登場，但暫時仍未有進一步資訊。

早在 2024 年 7 月，網上已盛傳 Nike Air Force 1 Low「PlayStation」將再度復刻的消息，不過至今仍未有下文。

更多資訊有待公布。