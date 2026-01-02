重點摘要

Nike 推出全新圖案 T-shirt 系列，向 LeBron James 41 歲生日致敬

設計以圖像方式記錄其生涯多個關鍵里程碑，從首座 MVP 獎項到「LeBronto」時期均一一收錄

系列預計於 2026 年年初登陸 Nike 官方網店發售

為慶祝 LeBron James 41 歲生日，Nike 將推出一個圖案 T-shirt 系列，梳理他超過 20 年職業生涯中最具代表性的關鍵時刻。不同於一般以球員照片為主的設計，這個系列改以紀念性圖像配合具象徵意義的標題，重現從初出道便主宰賽場到登上奪冠巔峰的每一個關鍵瞬間，勾勒出屬於他的傳奇軌跡。

廣告 廣告

系列首部分聚焦於他在 2000 年代末躍升為全球超級巨星的階段。重點單品包括呼應 2008 年奧運金牌之旅的「Out For Redemption」圖案 T-shirt，以及向他在 Martin Luther King Jr. Day 攻下 51 分的代表性一戰致意的「Honor The King」。具有時代標誌意義的「Honor Society」圖案則為這一階段畫上註腳，指向他在 2009 年贏得首座 MVP、正式奠定「聯盟門面」地位的賽季。

來到生涯後期，系列延伸至更多具爭議性、同時也極具轉捩意味的章節。亮點包括呼應他轉戰 Miami Heat 的「Good Intentions」圖案 T-shirt，以及重現他戴上保護面具、攻下 61 分一役的「Masked Menace」設計。系列亦透過「Shut Up And Dribble」與「LeBronto」等圖像觸及他的文化影響力與季後賽統治力，務求為這段旅程的每一個階段留下標記。

LeBron 23 T-shirt 系列預計將於 2026 年年初登陸 Nike 官方網店。

Nike

Nike

Nike

Nike

Nike

Nike

Nike

Nike

Nike

Nike

Nike

Nike

Nike

Nike