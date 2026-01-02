焦點

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容

HYPEBEAST

Nike 推出全新圖案 T-Shirt 系列，向 LeBron James 41 歲生日致敬

以具象徵意義的圖像回顧超過 20 年傳奇生涯，細數「The King」從首座 MVP 到封王奪冠的標誌性里程碑時刻。

HYPEBEAST
Nike
Nike

重點摘要

  • Nike 推出全新圖案 T-shirt 系列，向 LeBron James 41 歲生日致敬

  • 設計以圖像方式記錄其生涯多個關鍵里程碑，從首座 MVP 獎項到「LeBronto」時期均一一收錄

  • 系列預計於 2026 年年初登陸 Nike 官方網店發售

為慶祝 LeBron James 41 歲生日，Nike 將推出一個圖案 T-shirt 系列，梳理他超過 20 年職業生涯中最具代表性的關鍵時刻。不同於一般以球員照片為主的設計，這個系列改以紀念性圖像配合具象徵意義的標題，重現從初出道便主宰賽場到登上奪冠巔峰的每一個關鍵瞬間，勾勒出屬於他的傳奇軌跡。

廣告

系列首部分聚焦於他在 2000 年代末躍升為全球超級巨星的階段。重點單品包括呼應 2008 年奧運金牌之旅的「Out For Redemption」圖案 T-shirt，以及向他在 Martin Luther King Jr. Day 攻下 51 分的代表性一戰致意的「Honor The King」。具有時代標誌意義的「Honor Society」圖案則為這一階段畫上註腳，指向他在 2009 年贏得首座 MVP、正式奠定「聯盟門面」地位的賽季。

來到生涯後期，系列延伸至更多具爭議性、同時也極具轉捩意味的章節。亮點包括呼應他轉戰 Miami Heat 的「Good Intentions」圖案 T-shirt，以及重現他戴上保護面具、攻下 61 分一役的「Masked Menace」設計。系列亦透過「Shut Up And Dribble」與「LeBronto」等圖像觸及他的文化影響力與季後賽統治力，務求為這段旅程的每一個階段留下標記。

LeBron 23 T-shirt 系列預計將於 2026 年年初登陸 Nike 官方網店。

Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
Nike
宏福苑五級大火

其他人也在看

尖沙咀甜品店見巨鼠　店員竟回應「新養一齊倒數」 店方致歉

尖沙咀甜品店見巨鼠　店員竟回應「新養一齊倒數」 店方致歉

社交平台有網民表示，除夕夜倒數前到尖沙咀一間甜品店用餐時，發現一隻巨型老鼠在收銀位置上方的燈架，惟店員竟開玩笑說「我哋新養㗎，今日一齊嚟倒數」。食客批評店員沒致歉之餘，「仲好似好得意咁係度講笑，一句唔好意思都無」，店方及後發聲明表示歉意，亦向涉事員工作出警告，不排除會作出適當處罰。

am730 ・ 6 小時前
Bob林盛斌17歲大女低胸裙晒事業線去party 親回報導「唔係好deep」

Bob林盛斌17歲大女低胸裙晒事業線去party 親回報導「唔係好deep」

「娛圈多仔公」林盛斌（Bob)同太太育有三女一子，大女林霏兒(Faye）已經步入17歲之齡，同唔少少女一樣開始識打扮

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱　店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)

銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱　店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)

新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間

am730 ・ 20 小時前
【UNIQLO】春裝推介 今期限定優惠低至 $59（即日起至08/01）

【UNIQLO】春裝推介 今期限定優惠低至 $59（即日起至08/01）

Uniqlo今期限定優惠春裝推介，有超人氣Uniqlo U 聯乘系列T恤、一家大細嘅PUFFTECH 、HEATTECH、男女都啱著嘅長褲，種類超齊全！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！

YAHOO著數 ・ 2 小時前
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜

日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜

當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。

鉅亨網 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱喪妻居民領賠償須待遺產承辦　部門審批逾月未果：講就天下無敵︱Yahoo

宏福苑五級火︱喪妻居民領賠償須待遺產承辦　部門審批逾月未果：講就天下無敵︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火至今已個多月，有居民開始尋覓新居所、領取不同援助金以開展新生活。但有居民向《Yahoo新聞》指，其妻子於大火中罹難，由於居所為妻子名下，需要法庭批出遺產承辦證明，才可處理有關單位不同的保險賠償及津貼項目，但苦等逾月仍未獲批。《Yahoo新聞》正向法援署查詢。

Yahoo新聞 ・ 43 分鐘前
「千年一遇美少女」橋本環奈元旦發財運！玩日版《百萬富翁》爽贏1000萬日圓

「千年一遇美少女」橋本環奈元旦發財運！玩日版《百萬富翁》爽贏1000萬日圓

被封為日本「千年一遇美少女」的國民女星橋本環奈，在2026元旦即財運爆燈！她參加富士電視台復活的益智問答遊戲節目《猜謎$百萬富翁》（クイズ＄ミリオネア）成大贏家

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
周深唱粵語串燒歌賀元旦　感激港人支持圓啟德夢

周深唱粵語串燒歌賀元旦　感激港人支持圓啟德夢

【on.cc東網專訊】內地歌手周深於啟德主場館舉行一連兩場演唱會，昨晚（1日）迎來尾場，大批「生米」（周深粉絲統稱）到場支持偶像，全場爆滿。演唱會於7點開始，周深以一身粉紅色古裝登場，以歌曲《浮游》揭開序幕，又以廣東話與觀眾打招呼，演唱《若夢》時更把歌詞最後一句

東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
太太57歲喜得麟兒　古巨基曾摸頂入市後轉趨保守　西半山3000呎豪宅以租代買

太太57歲喜得麟兒　古巨基曾摸頂入市後轉趨保守　西半山3000呎豪宅以租代買

古巨基公布再做爸爸，57歲太太誕下麟兒。回顧其多年物業投資經歷，曾於樓市高位入市蝕讓後轉趨保守，自住西半山3000呎豪宅以租代買，以穩健為先。

Yahoo 地產 ・ 10 小時前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛　斗膽問蔡依林借蛇

周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛　斗膽問蔡依林借蛇

【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「公屋妹」買舊樓翻新 賺首桶金

「公屋妹」買舊樓翻新 賺首桶金

洋名Carol的周佩賢，過去曾接受傳媒訪問講述身世及發跡經歷。她2004年畢業於香港大學土木工程系，其後留學英國取得金融碩士學位，2012年創立樂風集團（Lofter Group ），初期公司專注於工廈翻新及拆售，後來轉戰市區收購及重建。

信報財經新聞 ・ 15 小時前
謝安琪自揭近2年爆肺多次上周先出院 提及與方大同未能實現約定後台灑淚

謝安琪自揭近2年爆肺多次上周先出院 提及與方大同未能實現約定後台灑淚

謝安琪喺尋晚嘅叱咤頒獎禮上以《50／50》一曲獲得叱咤十大獎項，並且於台上現場演繹歌曲。謝安琪之後喺後台接受訪問時，自言最近失聲並且早前先至出院

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
匯豐調查：中產流動資產門檻升至835萬 退休目標被動收入每月4.9萬

匯豐調查：中產流動資產門檻升至835萬 退休目標被動收入每月4.9萬

最新「匯豐富裕人士年度報告」顯示香港百萬富翁通常在39歲前晉升為千萬富翁，平均僅需約8年便能將資產由100萬港元提升至1000萬港元。值得留意的是,受訪者中每13人即有1人持有至少1000萬港元流動資產,突顯香港高端客戶群的財富實力。

infocast ・ 8 小時前
「旅行神鞋」好著波鞋推薦大賽Threads熱討：Onitsuka Tiger、Hoka、Nike哪對實力派鞋子上榜？

「旅行神鞋」好著波鞋推薦大賽Threads熱討：Onitsuka Tiger、Hoka、Nike哪對實力派鞋子上榜？

Threads 脆友舉辦「旅行神鞋」大賽，這四款超好著波鞋日行兩萬步也不累！每次去旅行也如「萬里長征」，一對好著的波鞋就是最佳神隊友，網友評選 Onisuka Tiger、Asics、Nike 的人氣波鞋性價比好又好著，一起來看看是哪幾款實力派波鞋吧！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷　男職員被捕　疑涉感情糾紛

天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷　男職員被捕　疑涉感情糾紛

【on.cc東網專訊】周三(去年12月31日)天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷，警員經進一步調查，相信有人向女同事施襲後，再割頸自殘，事件估計涉及感情糾紛，並以涉嫌「傷人」拘捕涉案姓黃男職員。至昨日(1月1日)，蘇女仍然危殆，黃男則轉為嚴重，暫未適合錄取口供。

on.cc 東網 ・ 6 小時前
《尋秦記》累計票房破2000萬 古天樂率領拍片向觀眾報喜致謝

《尋秦記》累計票房破2000萬 古天樂率領拍片向觀眾報喜致謝

由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影《尋秦記》於12月31日正式上映，繼港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄後

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
資深武術指導袁祥仁元旦離世 《功夫》演乞丐推銷《如來神掌》秘笈最為人熟悉

資深武術指導袁祥仁元旦離世 《功夫》演乞丐推銷《如來神掌》秘笈最為人熟悉

曾為多套港產片演出及武術指導嘅袁祥仁，喺元旦日下午病逝，終年69歲。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
香港Outlet 2026｜盤點香港名牌開倉 韓國潮牌進駐東薈城／港島區佔4間／全港唯一Prada Outlet

香港Outlet 2026｜盤點香港名牌開倉 韓國潮牌進駐東薈城／港島區佔4間／全港唯一Prada Outlet

說到香港的名牌開倉outlet，大家可能第一時間都會想起東涌東薈城，其實其他區還有多個outlet可以去，能買到的品牌也不少。精明的消費者一定懂得等轉季的時候去買特價品，就平上加平，快些save低地址下次約好友一起去掃貨啦！

YAHOO著數 ・ 5 小時前
誤指白頭鷹遭風力發電機害死　川普貼以色列照片遭打臉

誤指白頭鷹遭風力發電機害死　川普貼以色列照片遭打臉

（法新社華盛頓31日電） 美國總統川普（Donald Trump）年終在社群媒體發文，將一項他長期以來的心頭大患——風力發電機，歸咎於「殺害美國象徵性鳥類白頭海鵰」。法新社查閱該貼文，川普在一張聚焦於風力發電機下方岩地上一隻大鳥的放大照片下寫道：「風車正在殺死我們所有美麗的白頭海鵰！」

法新社 ・ 1 天前
【惠康】買4支牙膏 即送總值$246禮品（即日起至08/01）

【惠康】買4支牙膏 即送總值$246禮品（即日起至08/01）

由即日起至1月8日，到惠康買4支舒適達精選牙膏100克單支裝，即送你總值$246豐富禮品！

YAHOO著數 ・ 7 小時前