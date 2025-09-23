Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

NikeSKIMS系列9.26登場！「Kim版圖」攻佔運動服界，7大系列58款單品準備課金

「話題女王」Kim Kardashian 自家品牌SKIMS，一直以塑身衣作為定位，周不時又會跟時尚品牌聯名，甚至曾推出滑雪衣，現在「Kim 女王」要把版圖攻佔運動服界，跟 Nike 簽了合作，推出 NikeSKIMS 系列！之前在 2 月時預告已經掀起熱話，現在知道發布日期在 9 月 26 日登陸北美 Nike 與SKIMS 官網及指定零售店舖，相信掀起搶購潮之餘，亦特別對運動服、瑜珈服界掀起話題。

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

（官方圖片）

（官方圖片）

這次 NikeSKIMS 的發布，是 Nike 與 SKIMS 攜手推出首個產品系列，以對身體的極致講究為核心，適合健身房到日常生活的多元場景，展現全新美學與穿搭理念。首個系列涵蓋7大系列、58款單品，既注重塑形，又強調性能表現，兼顧細節、功能、風格與舒適度，面面俱到。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

首波 NikeSKIMS 短片，已經看到 SKIMS 很標誌的啡色配飾，配合一眾不同身形的女生，展現健身與時尚美學。短片由 Janicza Bravo 執導。宣傳拍攝由 Luis Alberto Rodriguez 與 Rob Woodcox 執鏡，共同呈現超過 50 位運動員 ：陣容包括來自 UCLA 和 USC 的大學新星，以及 Nike 簽約運動員 Jordan Chiles、Romane Dicko、Beatriz Hatz、Chloe Kim、Nelly Korda、Sha'Carri Richardson、Madisen Skinner 與 Serena Williams，並特別邀請 SKIMS 聯合創始人兼首席創意官 Kim Kardashian 出鏡。如此亮麗陣容，系列未開賣都已經預感會掀起洗版熱潮！

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

首批亮相的 NikeSKIMS 包括 3 個將持續更新的核心系列，以及 4 個全新的季節性系列。NikeSKIMS 首個系列將於 9 月 26 日正式發售。並可於 nike.com/NikeSKIMS、SKIMS.com/NikeSKIMS，或 Nike 和 SKIMS 位於紐約和洛杉磯的旗艦店及指定零售店舖購買。

按此到SKIMS購買

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

NikeSKIMS 系列推薦：

MOCK NECK BRA TOP $550

SHOP NOW

MOCK NECK BRA TOP $550

SIDE SNAPS PANT $1,098

SHOP NOW

SIDE SNAPS PANT $1,098

MOCK NECK RACER TANK $692

SHOP NOW

MOCK NECK RACER TANK $692

ZIP UP HOODIE $894

SHOP NOW

ZIP UP HOODIE $894

SLIM FLARE LEGGING $1,300

SHOP NOW

SLIM FLARE LEGGING $1,300

BABY TEE $590

SHOP NOW

BABY TEE $590

CAMI BRA $386

SHOP NOW

CAMI BRA $386

PUFFER GYM BAG $1,504

SHOP NOW

PUFFER GYM BAG $1,504

NikeSKIMS聯名預告美國上架，話題女王Kim Kardashian自家塑身衣品牌延伸至女性運動員服飾

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

舒華「高智感」COS穿搭：3套2025秋冬簡潔穩重服飾示範，讓優雅上班女生秒速愛上

Hermès Birkin手袋「夾公仔機」掀熱話！運氣大考驗，亮相紐約時裝週街頭大排長龍

29歲三吉彩花「腿精」演繹「不曝露性感」魅力！3個穿搭造型靈感：西裝＋黑絲若隱若現是重點