專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
21歲「顱面動靜脈畸形症」網紅登上巴黎時裝週！怪奇也是一種美，讓世界學會直視不完美
在今年巴黎時裝週上，品牌 Matières Fécales 邀請了一位患有罕見的「顱面動靜脈畸形症」的網紅 Nikki Lilly 擔任模特兒，引起時尚界熱議。
從被凝視到主動發聲
這位 21 歲、來自倫敦的女孩叫 Nikki Lilly，六歲那年，她被診斷出罹患罕見病，導致臉部輪廓不對稱。童年大部分時光都在醫院度過，沒有同學或朋友，幾乎與世界斷聯。
直到她接觸 YouTube，由原本一個普通的觀眾，到後來透過分享影片，真誠地記錄日常生活和與病魔共存的點滴，開始與世界展開對話。她不粉飾痛苦，也不賣慘，這份坦率讓無數觀眾深受感動。她漸漸從一個被凝視的女孩，變成能主動發聲的人。
她讓世界學會直視不完美
Nikki 曾在訪問中提到，她不希望被記住為一個臉有缺陷的女孩，而是一個有話要說的人。她不但出版書籍、主持節目，更成為英國史上最年輕的 BAFTA 特別獎得主，這份信念也讓她如今登上巴黎時裝週的舞台。她用自己的方式提醒世人：不完美，並不等於不美。
撕開時尚界背後的虛偽
Nikki 熱愛時尚，但她從不盲目。人間清醒的她知道，有時所謂的「多元」只是行銷包裝的一句口號。她認為我們必須把它化為行動，讓那些與眾不同的人，不再被視為異常的存在。
讓不完美成為日常的風景
在時尚的世界裡，「完美」經常被當成唯一準則，但 Nikki 用行動告訴我們，美從來沒有單一標準，她讓世界學會直視不完美，並在那份真實裡，看見更深層的美。
相關文章：23歲患癌網紅Sydney Towle，因活得太開心被質疑扮病博流量？活得快樂是選擇：看不見別人的苦難，未必代表苦難並不存在
