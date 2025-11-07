Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

niko and…愛心手錶Threads爆紅！幾百元就擁有，無法抗拒的少女感

有喜歡日本品牌niko and...的朋友嗎？這間集時裝好物以及小家品的品牌，近日推出的心形手錶在Threads上爆紅！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（官方圖片）

這款手錶以可愛的心形錶盤，搭配時尚的金屬網狀錶帶，完美結合了大人優雅與少女的可愛氣質。不論是上班還是約會，一戴上它，立刻讓你增添一份甜美又不失格調的魅力。輕巧的設計更讓它成為百搭首選，側重細節處理，滿足不同風格需求。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

這款手錶在Threads上引起熱話，在台北的niko and...店有售，價位台幣1,490（約港幣375），幾百元就可以擁有，確是令小資一族心動！

廣告 廣告

（Threads圖片）

如果你都對這類可愛手錶有興趣的話，也許可以留意Vivienne Westwood。是的，正是「西太后」出品的手錶，款式與品牌都是不錯的。有長方錶盤的Shacklewell，也有冰藍色銀銀款Camberwell，趁現在FARFETCH有75折，滿$1,200就可以買到，確是個好入手時機！

FARFETCH雙11優惠詳情：

日期：即日起至11月13日6am

優惠：指定新季New Season產品，滿$1,200即享75折

運費：購物滿$3,000免運費

按此看75折Vivienne Westwood手錶

Vivienne Westwood Shacklewell 28mm

特價：$2,152；原價：$2,869

SHOP NOW

Vivienne Westwood Shacklewell 28mm

Vivienne Westwood Camberwell 37mm

特價：$1,995；原價：$2,660

SHOP NOW

Vivienne Westwood Camberwell 37mm

Vivienne Westwood Camberwell 37mm

特價：$2,113；原價：$2,817

SHOP NOW

Vivienne Westwood Camberwell 37mm

Vivienne Westwood The Seymour 38mm

特價：$2,152；原價：$2,869

SHOP NOW

Vivienne Westwood The Seymour 38mm

Vivienne Westwood The Rebel 30mm

特價：$2,152；原價：$2,869

SHOP NOW

Vivienne Westwood The Rebel 30mm

Vivienne Westwood Mother Orb 32mm watch

特價：$1,956；原價：$2,608

SHOP NOW

Vivienne Westwood Mother Orb 32mm watch

Vivienne Westwood Seymour 37mm watch

特價：$1,995；原價：$2,660

SHOP NOW

Vivienne Westwood Seymour 37mm watch

OMEGA x Swatch x Snoopy三方聯名最新腕錶！不再一日限定搶購，即睇開賣日期

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

CASIO「金色戒指錶」限量登場！50週年重現經典，迷你錶時尚又可愛

Taylor Swift「訂婚穿搭」秒速售罄！同款連身裙是Polo，手錶是Cartier，涼鞋原來是「這品牌」

Vivienne Westwood手錶低至7折！貴婦設計卻在$3,000內擁有，絕對是寶藏手錶品牌