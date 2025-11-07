iHerb雙11優惠全網限時74折
niko and…愛心手錶Threads爆紅！幾百元就擁有，無法抗拒的少女感
有喜歡日本品牌niko and...的朋友嗎？這間集時裝好物以及小家品的品牌，近日推出的心形手錶在Threads上爆紅！
這款手錶以可愛的心形錶盤，搭配時尚的金屬網狀錶帶，完美結合了大人優雅與少女的可愛氣質。不論是上班還是約會，一戴上它，立刻讓你增添一份甜美又不失格調的魅力。輕巧的設計更讓它成為百搭首選，側重細節處理，滿足不同風格需求。
這款手錶在Threads上引起熱話，在台北的niko and...店有售，價位台幣1,490（約港幣375），幾百元就可以擁有，確是令小資一族心動！
如果你都對這類可愛手錶有興趣的話，也許可以留意Vivienne Westwood。是的，正是「西太后」出品的手錶，款式與品牌都是不錯的。有長方錶盤的Shacklewell，也有冰藍色銀銀款Camberwell，趁現在FARFETCH有75折，滿$1,200就可以買到，確是個好入手時機！
FARFETCH雙11優惠詳情：
日期：即日起至11月13日6am
優惠：指定新季New Season產品，滿$1,200即享75折
運費：購物滿$3,000免運費
Vivienne Westwood Shacklewell 28mm
特價：$2,152；原價：$2,869
Vivienne Westwood Camberwell 37mm
特價：$1,995；原價：$2,660
Vivienne Westwood Camberwell 37mm
特價：$2,113；原價：$2,817
Vivienne Westwood The Seymour 38mm
特價：$2,152；原價：$2,869
Vivienne Westwood The Rebel 30mm
特價：$2,152；原價：$2,869
Vivienne Westwood Mother Orb 32mm watch
特價：$1,956；原價：$2,608
Vivienne Westwood Seymour 37mm watch
特價：$1,995；原價：$2,660
