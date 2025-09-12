Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
Nikon ZR 影院相機發佈，支援 RED RAW 編碼
Nikon 今日發佈了其首款電影攝影機，名為 Nikon ZR。這款攝影機是與去年收購的 Red 共同開發的，將 Red 的編解碼器和色彩科學引入 Nikon Z 系列。
Nikon ZR 採用與 Z6III 相同的 2,450 萬像素全畫幅感光元件和 EXPEED 7 影像處理器，並使用公司的 Z Mount。這款攝影機可以在全新的 12-bit R3D NE RAW 編解碼器下錄製高達 6K/60p 的影片，並支持 Log3G10 及 REDWideGamutRGB 色域，確保與其他 REDCODE RAW 攝影機在顏色匹配上的一致性。該攝影機提供兩個基本 ISO 感光度：ISO 800 和 ISO 6400。據公司聲稱，這款攝影機能夠實現超過 15 檔的動態範圍。
除了 R3D NE RAW，Nikon ZR 還可以錄製 Nikon 的 N-RAW 以及 Apple 的 ProRes RAW。用戶可以在攝影機內預覽 LUT，以查看影片的最終效果。還有一個電影模式，會自動將攝影機設置為 Red 的電影效果，包括色彩分級、180 度快門角度，以及鎖定在 24p 的非 RAW 格式，適合那些想要 Red 攝影機效果但不願意花太多時間的用戶。
Nikon ZR 支持使用內建和外部麥克風的 32-bit float 音訊錄製。外部麥克風可以通過供電熱靴或 3.5mm 麥克風接口連接。攝影機還支持 Nokia 的 OZO Audio 技術，讓用戶可以選擇五種極性拾音點，包括前方（超指向）、前方（全方向）、後方和立體聲（雙耳）。
Nikon ZR 配備了一個 4 吋顯示屏，支持完整的 DCI-P3 覆蓋，並具備 1,000 尼特的峰值亮度。顯示屏還可以完全翻轉。
在連接性方面，攝影機配備了上述的麥克風和耳機插孔。不過，並沒有 XLR 輸入，唯一的視頻輸出是通過 micro HDMI 連接器，而非電影攝影機常見的全尺寸 HDMI。存儲方面，支持 CFExpress 和微型 SD 卡，並且還有一個 USB 3.2 Type-C 連接器，支持藍牙和 Wi-Fi，但不支持以太網。
其他功能包括 7.5 檔內建影像穩定、人體、動物和車輛檢測自動對焦、具備防水密封的鎂合金機身、前方計數燈，以及垂直視頻的自動旋轉。攝影機沒有冷卻風扇，而是利用整個機身散熱。
Nikon ZR 將於十月上市，起售價格為 $2,200 / 約 HK$ 17,160。還將提供不同鏡頭的附加套件。
