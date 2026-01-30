Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Nina Patisserie 新春限定！拜年送禮推介招牌蝴蝶酥 必食「福」字荔枝拿破崙/大桔造型麻糬蛋糕

農曆新年將至，想為團拜聚會增添甜蜜氣氛，又或者正在煩惱送什麼賀年禮物？如心酒店集團旗下的Nina Patisserie今年推出全新農曆新年系列，將傳統祝福融入法式甜點工藝。由寓意吉祥的「福」字拿破崙蛋糕、造型逼真的大桔麻糬蛋糕，到送禮必備的招牌蝴蝶酥禮盒，全部都能於門市及網店訂購，即睇內文推介！

打卡必備：好意頭「紅運當頭」拿破崙＋「大吉大利」麻糬蛋糕

新年聚餐當然少不了一個充滿喜慶感的蛋糕。Nina Patisserie 今年主打兩款極具意頭的精緻蛋糕：紅運當頭（荔枝紅桑子拿破崙蛋糕，原個 $558 (12cm) / $688 (15cm)；件裝 $78）： 品牌招牌的拿破崙蛋糕換上新春紅妝！層層酥脆的酥皮夾著清新的荔枝吉士、紅桑子啫喱及荔枝果凍，酸甜開胃。原個蛋糕面層飾有印上「福」字的朱古力牌，寓意福氣滿滿；亦有件裝可供選擇，適合不同人數的聚會；大吉大利（橘子麻糬蛋糕，原個 $398 (14cm) / $518 (18cm)；件裝 $68）： 這款蛋糕以立體「大桔」造型登場，非常吸睛！內裡結合了香軟煙韌的橘子麻糬、幼滑白朱古力慕絲及杏仁海綿蛋糕，口感層次豐富，更有清爽怡人的件裝選擇。

紅運當頭（荔枝紅桑子拿破崙蛋糕，原個 $558 (12cm) / $688 (15cm)；件裝 $78）

大吉大利（橘子麻糬蛋糕，原個 $398 (14cm) / $518 (18cm)；件裝 $68）

送禮首選：招牌蝴蝶酥禮盒＋豐盛賀年禮物包

拜年送禮想大方得體又好食？Nina Patisserie 的招牌蝴蝶酥一向口碑極佳，口感鬆脆並帶有焦糖香氣。 今年推出了多款禮盒組合：如心蝴蝶酥禮盒（3盒裝）： 可選擇「雜錦」或「黃金鹹蛋黃」口味（$598/3盒）；亦有「原味」或「黑白芝麻」口味（$498/3盒），滿足不同長輩親友的口味。精緻賀年禮物包： 售價 $498，包含一件賀年糕點（椰汁或蘿蔔）、琥珀腰果，以及 12 件裝雜錦蝴蝶酥，並附送雅致肩背袋，寓意福運滿載，送禮自用皆宜。

如心蝴蝶酥禮盒（20件）$198/盒

精緻賀年禮物包： 售價 $498，包含一件賀年糕點（椰汁或蘿蔔）、琥珀腰果，以及 12 件裝雜錦蝴蝶酥，並附送雅致肩背袋，寓意福運滿載，送禮自用皆宜。

閨蜜聚會：荃灣西如心酒店「甜蜜迎春下午茶」

新年假期想與閨蜜享受悠閒時光？位於荃灣西如心酒店內的 Nina Patisserie 特別推出「甜蜜迎春下午茶」。

鹹甜美點：包括矜貴的鮑魚野菌酥盒配黑魚籽、龍蝦沙律開面三文治，以及自選 4 件精緻糕點。

經典滋味：當然少不了鬆脆香軟的英式鬆餅配忌廉果醬，可佐以香濃咖啡或茗茶。

價錢：堂食 $528 / 外賣 $468

Nina Patisserie新春限定！拜年送禮推介招牌蝴蝶酥 必食「福」字荔枝拿破崙/大桔造型麻糬蛋糕

Nina Patisserie 分店資訊

地點：荃灣西如心酒店、中環街市、銅鑼灣、觀塘及黃竹坑

