NineSmart宣布成為數碼港初創培育成員、與戴德梁行物管推進智能物管項目，並於十月推出機器人解決方案

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月15日 - 智能物管技術初創 NineSmart (玖創物聯網有限公司) 發展穩步上揚，欣然宣布達成數項重大里程碑：獲選加入數碼港智慧生活初創培育計劃；與知名物業管理公司戴德梁行物業管理有限公司（戴德梁行物管）建立緊密合作關係；並將於十月推出 NineSmart 機器人解決方案。





積極運用數碼港資源快速成長



成為數碼港智慧生活初創培育計劃成員之一，NineSmart 運用所提供的廣泛指導、技術資源，以及超過二千間科技公司的生態系統，開發旗艦智能物管平台 NineSmart Go! 的部分，並將於十月推出人工智能驅動的 NineSmart 機器人解決方案，實現將智能生活融入商業及生活環境。



與戴德梁行物管實行多個智能物管項目



雙方的合作建基於將 NineSmart 以人工智能 (AI) 驅動的智能物管平台，與戴德梁行物管的領先物業管理知識結合。先前已展開數個項目，近期更為一個現有九龍住宅，實施全面的物聯網 (IoT) 智能屋苑解決方案，以科技提升管理質素及住戶體驗：



二維碼出入 ：為住戶及訪客提供安全的出入方式；

智能對講機 ：與智能系統整合，提升訪客與住戶溝通質素；

網上預約 ：與電子支付系統整合，簡化設施預約及付款流程；

新聞與通知：通過手機程式，向住戶提供實時通知。

此項目的成功主要是突破硬件限制，以最少改動實施智能管理方案，大幅降低安裝成本：



無需大規模拉線 ：利用物聯網無線模組及現有建築配線，將安裝成本降低70%；

保留現有系統 ：二維碼及NFC掃描器可直接連接傳統電鎖或對講機，無需大量更換硬件；

無需額外機房：物聯網控制器設計可隱藏於舊樓的弱電箱內。

方案著重使用二維碼及NFC出入的門禁，兼容八達通及住戶證，讓長者繼續使用現有方式出入。設施管理更引入自動化工作流程，快速處理預約及維修要求，提升住戶滿意度至95%。方案更配備可擴展的不同功能模組，以適應增長中的用戶群或複雜的屋苑布局。



以機器人長遠減省管理成本



另外，NineSmart 將於十月推出的「機器人解決方案」，與NineSmart Go! 智能物管平台無縫整合，引入大廈設施自主監控、商戶或住戶支援，以及實時數據分析等先進功能，達成以人工智能加快處理常見問題的程序，長遠減省人力資源、管理時間及成本，推進物管業升級以迎合科技時代。

關於NineSmart・玖創物聯網有限公司

NineSmart 是物業科技的領導者，專注於提供物聯網 (IoT) 和人工智能 (AI) 驅動的解決方案，改變物業管理方式。作為數碼港智慧生活初創培育計劃成員，NineSmart 致力於創造創新、可持續及以用戶為中心的智能生活體驗。瀏覽

ninesmart.io

了解更多。"



