娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
NineSmart宣布成為數碼港初創培育成員、與戴德梁行物管推進智能物管項目，並於十月推出機器人解決方案
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月15日 - 智能物管技術初創 NineSmart (玖創物聯網有限公司) 發展穩步上揚，欣然宣布達成數項重大里程碑：獲選加入數碼港智慧生活初創培育計劃；與知名物業管理公司戴德梁行物業管理有限公司（戴德梁行物管）建立緊密合作關係；並將於十月推出 NineSmart 機器人解決方案。
積極運用數碼港資源快速成長
成為數碼港智慧生活初創培育計劃成員之一，NineSmart 運用所提供的廣泛指導、技術資源，以及超過二千間科技公司的生態系統，開發旗艦智能物管平台 NineSmart Go! 的部分，並將於十月推出人工智能驅動的 NineSmart 機器人解決方案，實現將智能生活融入商業及生活環境。
與戴德梁行物管實行多個智能物管項目
雙方的合作建基於將 NineSmart 以人工智能 (AI) 驅動的智能物管平台，與戴德梁行物管的領先物業管理知識結合。先前已展開數個項目，近期更為一個現有九龍住宅，實施全面的物聯網 (IoT) 智能屋苑解決方案，以科技提升管理質素及住戶體驗：
二維碼出入：為住戶及訪客提供安全的出入方式；
智能對講機：與智能系統整合，提升訪客與住戶溝通質素；
網上預約：與電子支付系統整合，簡化設施預約及付款流程；
新聞與通知：通過手機程式，向住戶提供實時通知。
此項目的成功主要是突破硬件限制，以最少改動實施智能管理方案，大幅降低安裝成本：
無需大規模拉線：利用物聯網無線模組及現有建築配線，將安裝成本降低70%；
保留現有系統：二維碼及NFC掃描器可直接連接傳統電鎖或對講機，無需大量更換硬件；
無需額外機房：物聯網控制器設計可隱藏於舊樓的弱電箱內。
方案著重使用二維碼及NFC出入的門禁，兼容八達通及住戶證，讓長者繼續使用現有方式出入。設施管理更引入自動化工作流程，快速處理預約及維修要求，提升住戶滿意度至95%。方案更配備可擴展的不同功能模組，以適應增長中的用戶群或複雜的屋苑布局。
以機器人長遠減省管理成本
另外，NineSmart 將於十月推出的「機器人解決方案」，與NineSmart Go! 智能物管平台無縫整合，引入大廈設施自主監控、商戶或住戶支援，以及實時數據分析等先進功能，達成以人工智能加快處理常見問題的程序，長遠減省人力資源、管理時間及成本，推進物管業升級以迎合科技時代。
Hashtag: #NineSmart
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於NineSmart・玖創物聯網有限公司
NineSmart 是物業科技的領導者，專注於提供物聯網 (IoT) 和人工智能 (AI) 驅動的解決方案，改變物業管理方式。作為數碼港智慧生活初創培育計劃成員，NineSmart 致力於創造創新、可持續及以用戶為中心的智能生活體驗。瀏覽
了解更多。"
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
Kodak盲盒相機是「復古相機界Labubu」？特別版被炒價10倍價錢，LOG-ON以外還有哪裡搶？
掀起熱潮的Kodak Charmera盲盒相機，復古魅力無敵！Kodak Charmera靈感來自1987年經典Fling一次性相機，這款新系列以7款復古彩繪盲盒限量發售，含神秘透明隱藏版，驚喜滿滿。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
蘋果Apple Watch高血壓偵測功能要來了！美國FDA批准
蘋果在部分智慧手錶上推出高血壓偵測功能，包括 Apple Watch Series 9、10、11 及 Ultra 系列，透過光學心率感測器分析血管反應，提供健康提醒，預計於 9 月底全球上線。鉅亨網 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 32 分鐘前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 22 小時前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 7 小時前
甄采浠被張佳添認定「膊頭之交」 突入院情況令人擔心
藝人甄采浠（前名甄詠珊）近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「高小姐」一角而成功入屋，去年12月約滿後離巢。早前甄采浠被拍得到與《中年好聲音》評判張佳添在商場攬到實行街，表現親密，儼如熱戀中的情侶，但男方事後接受訪問時否認拍拖，稱自己「單身8年，但永不孤單」，又指與甄采浠僅屬「膊頭之交」。近日甄采浠驚爆入院，令人擔憂。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【新聞點評】上市公司「買樓」惹風暴
身罹惡疾的股壇狙擊手David Webb日前再次發火，怒轟時裝集團包浩斯（0483.HK）居然斥835萬元購入觀塘麗港城一個住宅物業，聲稱擬用作員工宿舍；Webb認為此舉不符合股東利益，強烈要求該公司「撻訂」取消交易。信報財經新聞 ・ 7 小時前
「柔性女孩」（Soft Girl）是瑞典女性生活新風潮？全職居家女友但又不是只煮飯顧小孩的家庭主婦？
當歐美主力發動時尚有關的字詞，瑞典則負責傳來和生活態度有關的詞彙，而最新的叫作「柔性女孩」（Soft Girl）。Soft Girl和我們很熟悉的「Girl Boss」相反，遠離職場，成為全職的居家女友，依靠伴侶支持生活支出。聽起來和一般相夫教子的家庭主婦沒兩樣，但那風潮背後還會夾雜一些生活態度、一些Lifestyle？Yahoo Style HK ・ 1 天前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
比亞迪預警：中國新能源車市大洗牌要來了！約100家車企將淘汰
中國新能源汽車市場正面臨大規模洗牌，比亞迪高層李柯指出約 100 家車企可能出局，價格戰退潮及市場整治將重塑中國汽車行業格局。鉅亨網 ・ 1 天前
袁文傑探望8日大小貓B 籲領養代替購買 義工當場餵糊仔掀爭議
56歲型男袁文傑是圈中著名「貓奴」，愛貓的他一向關心流浪動物，前日（9月12日）他在IG發出帖文並附上影片，可見他去探望一隻剛出生8日的小貓B，表示「還要是未足月便出世，可想而知，BB降臨時相當弱小，放在手掌中心也要用最小力度…雖然弱小，但好強生命力；雖未開眼，但已在感受呢個世界！看著BB，心即時融化，也感謝不辭勞苦的義工朋友，BB這個階段，疏忽任何一刻也不可以，真的很辛苦！祝福小貓B😍」。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
拼多多百億補貼上線 iPhone 17系列直降1,000元
據《藍鯨新聞》周日（14 日）報導，拼多多已上線人民幣百億補貼，蘋果系列新品享受補貼後，價格明顯下降。鉅亨網 ・ 15 小時前
銀色債券2025｜9.15起認購 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 12 小時前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯（另設6折煙花匯演自助餐）
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。9月11日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！此外，國慶煙花匯演日期將近，港威酒店也特別推出10.1煙花匯演美食交響曲，大歎海鮮市集自助晚餐之餘更可到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演！Yahoo Food ・ 1 天前
00後做地盤儲錢買樓｜靠動漫主角堅毅精神撐過逆境❗
近日網絡上有個00後男生阿浩，因為分享自己靠地盤工作成功置業經歷而爆紅，今集我們有幸採訪他置業的心路歷程，以及跟隨他到副業的工作現場拍攝。28Hse.com ・ 1 天前
你未必知道10個香港機場服務！免費電話、淋浴間 漏帶文件有專人送遞？
就算經常出入香港國際機場，都不代表大家熟悉機場～今次Yahoo Travel為大家細數10個香港國際機場的服務！行李太重？有行李送遞/搬運/寄存服務；漏了文件，有文件送遞或打印、影印及掃描服務；電話沒電，有充電設施及免費電話；就連淋浴設施、銀行及外幣找換、電動車等都有，你又試過哪一項？Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
姚焯菲自爆紐約升學比新西蘭適應得快 但一街都見流浪漢...
港產「國民初戀」姚焯菲（Chantel）在本月初已飛抵美國紐約升學，在社交網分享童年照，並「開學大吉」。她昨晚（13日）她趁開學兩星期，又分享一段長約分半鐘的短片，大爆當地讀書生活的情況。她早前以Q&A方式收集了Fans的問題，本來打算開Live與「小飛象」（粉絮暱稱）即時互動，但考慮到紐約與香港時差12小時，決定改為拍片回應。東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前