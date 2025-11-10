NineSmart 榮獲2025智慧生活夥伴大獎 — 房地產科技「傑出智能物管項目平台」殊榮

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月10日 - 智能物業管理技術方案供應商 NineSmart (玖創物聯網有限公司) 宣布，獲得由經濟通 (etnet) 及數碼港所舉辦的「2025智慧生活夥伴大獎」房地產科技類別的「傑出智能物管項目平台」殊榮，再次肯定 NineSmart 旗艦產品 Smart Property 作為本地研發的物聯網技術平台，對解決物管業痛點的成果。





左：NineSmart 技術總監郭晉熹 (Alvin Kwok)； 右：NineSmart 行政總裁巫浚銘 (Lucas Mo)

以手機程式及雲端平台處理物管流程

基於房地產科技 (PropTech) 和機械人的快速發展，NineSmart 以其強項 — 軟件開發、軟件系統與硬件互相整合，及生產相關硬件產品的全面技術，研發出智能物業管理平台Smart Property，以科技解決物管業面對招聘、人力成本及數碼轉型等問題。





透過網絡無縫連接住宅、商業大廈、辦公室及會所等設施至雲端系統，Smart Property 讓物業用戶及管理人員透過單一手機程式及管理後台，處理門禁控制、設施預約、電子支付、大廈通告等一般物管運作所需。





「自動化」解決業界痛點提升管理效率

Smart Property主要功能包括：無接觸 QR Code 門禁、智能視像對講系統、智能信箱、智能儲物櫃及升降機控制等，務求令物管流程「自動化」— 盡量以系統處理流程，減少涉及人手操作，並透過雲端平台管理設施使用數據，以填補業界人力不足的問題。





NineSmart 行政總裁巫浚銘 (Lucas Mo) 表示：「此獎項證明NineSmart 作為數碼港企業，成功以科技實現智慧生活的使命。Smart Property不僅是個平台，更是專為自動化工作流程、降低營運成本，及促進可持續發展而設的生態系統。」





加入人工智能及機械人迎接無人化未來

目前，Smart Property主要應用於舊樓翻新、新落成的住宅、酒店、會所、健身房、專上學院及迷你倉等項目，NineSmart 技術總監郭晉熹 (Alvin Kwok) 補充：「我們將會加入以人工智能分析設施使用數據的功能、以區塊鏈技術保障數據完整性，及以機械人執行清潔、指路、運送、巡邏以至保安等工作，令Smart Property 功能更全面。」





關於NineSmart・玖創物聯網有限公司

NineSmart 是香港房地產科技 (PropTech) 的領導者，專注於研發基於物聯網及以人工智能驅動的解決方案，實現以單一雲端平台集中管理及控制多種設備，以科技革新物管流程。作為數碼港智慧生活初創培育計劃成員，我們致力於創造可持續並以用戶為中心的智慧生活體驗。瀏覽

ninesmart.io

了解更多。





