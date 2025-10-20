Ninja Gaiden 4：全新冒險的起點

在 2004 年，首款 3D 《忍者外傳》在 Xbox 上發佈時，曾讓人非常期待；雖然如今看起來有點過時，但當時的青少年我認為主角 Ryu Hayabusa 簡直酷毙了。不過，當時並沒有 Xbox，且也不太可能說服父母讓我玩這款（對當時來說）暴力的遊戲。即使成年後能隨意購買任何遊戲，我依然未曾嘗試這個系列。二十一年後，終於如願以償。

《忍者外傳 4》以一位名叫 Yakumo 的新角色為主角，而非 Ryu。Yakumo 是個十足的叛逆者；想像一下，擁有《最終幻想》中 Cloud Strife 那種冷漠個性的角色，但他卻是個極具能力和敏捷的忍者，總是戴著面具，頭髮遮住臉龐。這聽起來有些荒謬，但在這款誇張的動作遊戲中卻相當合適。他的個性也幫助我內心合理化《忍者外傳 4》鼓勵激烈和面對面的戰鬥風格。

遊戲中有輕攻擊和重攻擊可供選擇，玩家可以隨意按壓來攻擊敵人，恰到好處的閃避則能幫助你保持攻擊的節奏。可以解鎖新技能和動作，這需要特定的按鍵組合，但我幾乎從未有意識地使用過這些技能，通常依賴標準攻擊。在戰鬥中，還能累積能量來切換至「Ravenbound」模式，這樣可以發動更強的攻擊，讓敵人失去平衡。

當你對敵人造成足夠的傷害後，他們會被肢解，隨後只需輕觸重攻擊，即可進行一個強力的致命一擊，並伴隨著令人滿意的血腥動畫。我從未厭倦看到 Yakumo 將我的武器化為兇猛的鑽頭，然後跳上去擊殺敵人。雖然荒唐，但考慮到這款遊戲由動作遊戲專家 Team Ninja 和 PlatinumGames 共同開發，這一切都顯得合情合理。有時，我感覺自己像是在玩《貝優妮塔》，這是對該遊戲的讚美。

荒謬的部分不僅限於戰鬥。在不與敵軍交戰的時候，玩家需要在遊戲關卡中穿梭，通過沿著牆壁奔跑、用抓鉤從桿子上跳躍、在軌道上滑行、利用風流飛行，甚至在水面上衝浪。遊戲中還有一段時刻，玩家需要在穿越維度的過程中進行這些動作。

