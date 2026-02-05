「Nintendo Direct Software Maker Lineup 2026.2.5」將於2月5日日本時間23時起播出！片長約30分鐘

任天堂宣布將於日本時間2026年2月5日(四)23時起播出「Nintendo Direct Software Maker Lineup 2026.2.5」。

片長約30分鐘。

將播放「 Nintendo Direct Software Maker Lineup 2026 .2.5」！

介紹各大軟體發行商遊戲陣容資訊的「Nintendo Direct Software Maker Lineup 2026.2.5」即將播放！

將於日本時間2026年2月5日(四)23時起播出。

片長約30分鐘。

上次於2025年7月31日播出的「Nintendo Direct Software Publisher Lineup 2025.7.31」，主要以軟體發行商遊戲為主

今次，官方公佈了「薩爾達無雙 封印戰記」、「桃太郎電鐵2 ～你的城鎮也一定在～ 東日本篇＋西日本篇」「MONSTER HUNTER STORIES 3 ～命運雙龍～ 」等遊戲的相關資訊。

「Nintendo Direct Software Maker Lineup 2026.2.5」將於Nintendo YouTube官方頻道以及手機應用程式的「Nintendo Today！」上播出。

