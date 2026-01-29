My Nintendo Store 實施「Nintendo Switch 2」先到先得販售！無須加入 Switch Online，條件為遊玩時間 50 小時以上

任天堂宣布，將於 My Nintendo Store 於 2026 年 2 月 6 日（五）下午起，實施「Nintendo Switch 2（日語・日本國內專用）」與「Nintendo Switch 2（多語言對應）」的先到先得販售。

購買條件為截至 2025 年 12 月 21 日（日）23:59 時，Nintendo Switch 的累計遊玩時間需達 50 小時以上。

購買時不需要加入 Nintendo Switch Online。

目前在 My Nintendo Store 購買 Nintendo Switch 2 主機時，每一個任天堂帳號僅限於「Nintendo Switch 2（日語・日本國內專用）」與「Nintendo Switch 2（多語言對應）」兩種機型中，各限購 1 台。

因此，若過去已於 My Nintendo Store 的抽選販售或邀請販售中購買過 Nintendo Switch 2 主機，則無法於本次先到先得販售中再次購買相同類型的主機。

此外，商品售罄後，官方表示將在庫存狀況整備完成後，隨時進行再販售。

若事先在智慧型手機應用程式「Nintendo Store」中，將各款 Nintendo Switch 2 主機加入「願望清單」，在販售開始時只要符合購買條件，即可收到通知，建議提前完成登錄。

更多詳細資訊請參閱 My Nintendo Store。