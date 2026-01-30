Nintendo Switch 遊戲《Tomodachi Life 朋友收集夢想生活》確定於 4 月 16 日發售！系列首次加入「島嶼建設」「道具工坊」等豐富新要素

任天堂宣布，Nintendo Switch 遊戲《Tomodachi Life 朋友收集夢想生活》將於 2026 年 4 月 16 日（四）正式發售。

同時也公開了最新宣傳影片「《Tomodachi Life 朋友收集夢想生活》Direct 2026.1.29」。

「Tomodachi Life 朋友收集夢想生活 Direct 2026.1.29」公開！

Mii

本作的登場角色為似顏繪角色「Mii」。

從臉型輪廓、髮型、眼睛、耳朵造型，到本作原創的各種臉部配件，準備了相當豐富的客製化選項。

廣告 廣告

臉部彩繪

透過「臉部彩繪」功能，還能在 Mii 的臉上自由繪製圖案。

無論是自己、家人、朋友，或是心目中嚮往的人物，都能隨心所欲地創作出來。

住民之間的人際關係

打造認識彼此的契機

來到島上的住民，一開始彼此都是「陌生人」，必須透過某些契機才能成為認識的對象。

這時只要帶著住民前往其他住民身邊，就能創造彼此見面的機會，讓他們從點頭之交開始熟悉起來。

告白諮詢

一旦成為熟人，住民們便會自然而然地加深交流，有時也會向你提出重要的人生諮詢。

是否要推他們一把，全看你的選擇；若決定替他們加油打氣，還能提供「用什麼話題拉近距離」「要在哪裡告白」等建議。

住民之間不僅能成為朋友，還可能發展成戀人，甚至開始同住在同一個屋簷下。

小小個性

小小個性

透過「小小個性」系統，可以為住民的吃飯方式、站姿、走路方式等日常舉止增添特色。

身為管理人的你，只要送禮給住民，就能把現實中人物的小習慣與特徵反映到 Mii 身上。

商店

像是「餐飲店」「服飾店」「裝修店」等，能讓島上生活更加熱鬧的商店陸續登場。

截至 2026 年 1 月 30 日（五） 為止，已確認的店鋪種類如下：

餐飲店

服飾店

新聞播報站

裝修店

市集

攝影館

島嶼建設店

島嶼建設

整座島嶼都能由身為管理人的你親手自由打造。

不論是把海洋改成陸地、移動住家與商店位置，或是配置樹木與遊樂設施，都能隨心所欲調整，打造專屬於自己的理想島嶼。

道具工坊

在「道具工坊」中，可以在畫布上自由作畫，製作出食物、服裝、寵物等原創道具。

不僅如此，連立體建築與地面造型也能自行設計，讓島嶼建設的自由度大幅提升。

《Tomodachi Life 朋友收集夢想生活》不僅支援 Nintendo Switch 2，在 Nintendo Switch 上也能遊玩。

目前已於 Nintendo eShop 與 My Nintendo Store 開放預購，並將於 2026 年 4 月 16 日（四） 正式發售。

更多詳細資訊，請至《Tomodachi Life 朋友收集夢想生活》官方網站確認。