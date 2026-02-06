Nintendo Switch 2版「FFVII 重生」發售日定於6月3日！同步公開各項購買特典

Nintendo Switch 2・Xbox Series X|S・Windows版「Final Fantasy VII 重生(以下簡稱FFVII 重生)」將於2026年6月3日(三)發售。

配合此消息，也同步公開了實體版及下載版的各項購買特典等資訊。

Switch 2版「FFVII 重生」2026年6月3日(三)發售決定！

在2026年2月5日(四)舉辦的「Nintendo Direct: Partner Showcase」中，明確公布了Nintendo Switch 2 ・Xbox Series X|S・Windows版「FFVII 重生」的發售日定於2026年6月3日(三)。

本作針對重視享受故事的玩家，實裝了「遊戲加速功能」。

可以自由組合多種強化選項，例如HP・MP常時全滿、對敵傷害常時9999、各道具常時持有最大數(部分例外)等。

不僅有助於初次遊玩，對於想順暢推進二周目的玩家也應能派上用場。

需注意，Nintendo Switch 2 實體版將以「鑰匙卡」形式販售。

初次遊玩時，為進行下載將需要網路連線環境及105GB以上的可用空間。

詳細資訊可於「SQUARE ENIX」官方網站確認。

早鳥優惠開催！6月10日前享20％OFF

早期購入セール開催

此外，配合發售日公布，也宣布了將舉辦早鳥優惠。

於活動期間內預約・購買下載版(通常版・數位豪華版)，即可享定價20％OFF的優惠。

早鳥優惠期間: 2026年2月6日(四)～6月10日(三)

通常版優惠價: 5,262日圓(含稅)【20％OFF】

數位豪華版優惠價: 6,560日圓(含稅)【20％OFF】

數位豪華版登場！收錄多項豪華道具

デジタルデラックスエディション

各版本預定販售數位豪華版。

除遊戲本篇外，還收錄多項能更深層品味「FFVII 重生」遊戲內容及世界觀的豪華道具。

收錄內容

召喚魔晶石: 魔法壺

配件: 療癒護符

防具: 蘭花護腕

數位迷你原聲帶

數位美術畫冊

首購特典・店鋪購入特典眾多！務必確認感興趣的項目

Nintendo Switch 2 實體版《首購特典・店鋪購入特典》

Nintendo Switch 2 パッケージ版《初回封入特典・店舗購入特典》

Nintendo Switch 2 實體版的首購特典將附贈「魔法風雲會：FINAL FANTASY」原創宣傳卡“札克斯・菲爾”。

此外，於指定店鋪購買，將可獲得作為店鋪購入特典的以下遊戲內召喚魔晶石或防具。

全家便利商店: 召喚魔晶石「時髦陸行鳥」

Amazon.co.jp: 防具「米德加護腕MK-II」

SQUARE ENIX e-STORE: 防具「神羅護腕貳型」

Nintendo Switch 2 下載版(通常版・數位豪華版)《預約特典》

Nintendo Switch 2 ダウンロード版(通常版・デジタルデラックスエディション)《予約特典》

於2026年6月2日(二)23:59前預約，即可獲得作為預約特典的遊戲內召喚魔晶石「莫古力隊」。

Xbox Series X|S・Windows下載版(通常版・數位豪華版)《預約特典》

Xbox Series X|S・Windowsダウンロード版(通常版・デジタルデラックスエディション)《予約特典》

於2026年6月2日(二)23:59前預約，即可獲得以下道具作為預約特典。

召喚魔晶石「莫古力隊」

召喚魔晶石「時髦陸行鳥」

防具「米德加護腕MK-II」

防具「神羅護腕貳型」

PlayStation5・Steam・Epic Games Store版「FFVII 重生」價格調降至更易入手價格！

配合本次發表，已發售的PlayStation5・Steam・Epic Games Store版「FFVII 重生」將進行價格調降。

調降日期與價格如下。

PlayStation5 實體版: 2026年6月3日(三)預定

PlayStation5 下載版: 2026年2月9日(一)預定

Steam版: 2026年2月10日(二)AM2:00預定

Epic Games Store版: 2026年2月11日(三)AM1:00預定

商品名稱 調降前建議售價 調降後建議售價 9,878日圓(含稅) 6,578日圓(含稅) 11,501日圓(含稅) 8,140日圓(含稅) 14,278日圓(含稅) 10,978日圓(含稅) 15,902日圓(含稅) 12,540日圓(含稅)

本作相關詳細資訊可於「FFVII 重生」官方網站確認。

作品概要 FINAL FANTASY VII REBIRTH Nintendo Switch 2 ・Xbox Series X|S・Windows C(15歲以上對象) 2026年6月3日(三)※PlayStation 5・Steam・Epic Games Store版已發售中

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

