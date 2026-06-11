Nintendo Switch 2遊戲「Star Fox」試玩版現已推出！可以試玩至遊戲初期關卡「隕石」

任天堂目前正在Nintendo Store和任天堂eShop上推出計劃於 2026年6月25日(四) 發售的「Star Fox」試玩版。

該遊戲的三支廣告片也已於 2026年6月11日(四) 起發布。

Nintendo Switch 2遊戲「Star Fox」試玩版現已推出！

（另開新視窗）

（另開新視窗）

計劃於2026年6月25日(四)發售的Nintendo Switch 2遊戲「Star Fox」試玩版Nintendo Store現已於任天堂eShop上線。

可以觀看遊戲序章視頻，透過教學學習基本操作，並試玩遊戲初期關卡「隕石」。

此外，還可以在全日本各大遊戲商店的試玩區體驗第一關「行星柯內莉亞」。

已發布3支介紹「Star Fox」的CM

廣告 廣告

（另開新視窗）

（另開新視窗）

已發布介紹「Star Fox」的角色篇、動作篇、角色扮演篇3支CM。

遊戲音樂現已在「Nintendo Music」上提供搶先試聽

遊戲收錄了全新編曲＆管弦樂版遊戲內BGM。

其中10首曲目目前已在 Nintendo Switch Online 會員專屬音樂服務「Nintendo Music」上線，供玩家搶先試聽。

「Star Fox」毛絨玩具現已開始發售

「Star Fox」毛絨玩具

三英貿易將於2026年6月25日(四)與遊戲同步發售「Star Fox」4位成員的毛絨玩具。

現已可於Nintendo Store進行預購，並於發售當日於Nintendo TOKYO / OSAKA / KYOTO / FUKUOKA同步發售。

有關遊戲的更多詳情請瀏覽「Star Fox」官方網站。

© Nintendo

延伸閱讀

🔸「HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT」於6月18日追加DLC第4個角色「桀諾」！將有DL版6折優惠活動！

🔸系列最新作「實況野球2026-2027」發售！收錄紀念「成功」模式30週年的劇本及WBC要素

🔸「Fire Emblem: Fortune's Weave」將於9月17日發售！附豪華特典的「韃古扎典藏版」也於同日發售

🔸「ONE PIECE 海洋盛宴」將於10月22日發售，預購開跑！亦將於「ONE PIECE DAY’26」展出遊戲試玩

🔸Switch 2版《暗喻幻想：ReFantazio》確定11月12日以全新價格推出！宣傳影片與官方網站同步公開

