Nintendo Switch 2遊戲「Star Fox」試玩版現已推出！可以試玩至遊戲初期關卡「隕石」
任天堂目前正在Nintendo Store和任天堂eShop上推出計劃於 2026年6月25日(四) 發售的「Star Fox」試玩版。
該遊戲的三支廣告片也已於 2026年6月11日(四) 起發布。
Nintendo Switch 2遊戲「Star Fox」試玩版現已推出！
計劃於2026年6月25日(四)發售的Nintendo Switch 2遊戲「Star Fox」試玩版Nintendo Store現已於任天堂eShop上線。
可以觀看遊戲序章視頻，透過教學學習基本操作，並試玩遊戲初期關卡「隕石」。
此外，還可以在全日本各大遊戲商店的試玩區體驗第一關「行星柯內莉亞」。
已發布3支介紹「Star Fox」的CM
已發布介紹「Star Fox」的角色篇、動作篇、角色扮演篇3支CM。
遊戲音樂現已在「Nintendo Music」上提供搶先試聽
遊戲收錄了全新編曲＆管弦樂版遊戲內BGM。
其中10首曲目目前已在 Nintendo Switch Online 會員專屬音樂服務「Nintendo Music」上線，供玩家搶先試聽。
「Star Fox」毛絨玩具現已開始發售
三英貿易將於2026年6月25日(四)與遊戲同步發售「Star Fox」4位成員的毛絨玩具。
現已可於Nintendo Store進行預購，並於發售當日於Nintendo TOKYO / OSAKA / KYOTO / FUKUOKA同步發售。
有關遊戲的更多詳情請瀏覽「Star Fox」官方網站。
[トピックス]Nintendo Switch 2『Star Fox』の序盤が遊べる体験版を配信中。CMも本日より公開。https://t.co/i1UV0SCiEH
— 任天堂株式会社 (@Nintendo) June 11, 2026
© Nintendo
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