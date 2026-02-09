Nintendo Switch Online加入者限定活動「試玩同樂會」期間內「魔物獵人物語2 ～破滅之翼～」無限暢玩！至2月12日止

Nintendo Switch的指定軟體可在期間內無限暢玩的Nintendo Switch Online加入者限定活動「試玩同樂會」

自2026年2月6日(五)12:00至2月12日(四)17:59的期間限定內，「魔物獵人物語2 ～破滅之翼～」可無限暢玩。

「魔物獵人物語2 ～破滅之翼～」的試玩同樂會活動現正實施中。

自2026年2月6日(五)12:00至2月12日(四)17:59的期間限定內，只要加入Nintendo Switch Online，即可不限次數、不限時數遊玩。

強敵との対峙

仲間と共闘

本軟體是預定於2026年3月13日(五)發售的「魔物獵人物語3 ～命運雙龍～」的前作。

是一款能成為與魔物建立牽絆、培育、共存的「騎士」，在「魔物獵人」世界中冒險的RPG。

故事的舞台是雄火龍消失的世界。

以繼承偉大騎士「Red」血脈的主角，與被託付魔物珍貴蛋的龍人族少女「艾娜」命運般的相遇為契機，圍繞著「破滅之翼」的壯闊故事就此展開。

推進遊戲後，將會解放最多可供4人遊玩的「連線遊玩」。

可以透過鄰近主機通訊或線上通訊，享受玩家間對戰的「對戰戰鬥」，或合作討伐魔物的「共鬥任務」等。

「試玩同樂會」參加方法

從My Nintendo Store的「魔物獵人物語2 ～破滅之翼～」商品頁面上標示「試玩同樂會」處下載軟體即可參加。

或是從Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch的Nintendo eShop「魔物獵人物語2 ～破滅之翼～」頁面上方標示「試玩同樂會」處下載軟體，即可在活動期間內遊玩。

優惠活動同步實施中

配合「試玩同樂會」活動，「魔物獵人物語2 ～破滅之翼～」下載版的優惠活動也同步實施中。

優惠期間為2026年2月6日(五)0:00～2月26日(四)23:59，可以以63%OFF的1,476日圓(含稅)價格購入。

「魔物獵人物語3 ～命運雙龍～」體驗版現正配信中！

「魔物獵人物語3 ～命運雙龍～」體驗版

預定於2026年3月13日(五)發售的「魔物獵人物語3 ～命運雙龍～」的體驗版現正配信中。

從故事劇情，到設定角色外觀的隨從編輯、戰鬥系統、武器防具製作、隨從獸收集培育等，可遊玩產品版序盤的內容。

體驗版的儲存資料可繼承至產品版。

「試玩同樂會」的詳細資訊請參閱任天堂Topics。

© Nintendo

©CAPCOM

