Nirvana專輯《Nevermind》封面涉兒童色情？相中人索償二度敗訴｜Yahoo

Spencer Elden 出現在專輯《Nevermind》的封面上

【Yahoo 新聞報道】美國搖滾樂隊 Nirvana在1991年推出專輯《Nevermind》，封面是一名在水裡追逐鈔票的嬰兒。事隔逾三十年，相中嬰兒 Spencer Elden 在 2021年入稟索償，指控 Nirvana 未經同意使用其肖像，導致他持續受到情緒困擾，及照片屬於兒童色情。他敗訴後上訴得直，案件重審，本周二洛杉磯地區法院再度裁定敗訴。

2021 年首次入稟被指時效過期

Spencer Elden 現年 34 歲，他於 2021 年首次入稟，聲稱專輯封面導致他持續遭受傷害，控告 Nirvana 及唱片公司環球音樂集團（Universal Music Group）。案件在 2022 年曾被洛杉磯地區法官 Fernando Olguin 以時效過期為由駁回。

案件裁決在 2023 年被聯邦上訴法院推翻，須發還重審。法官Fernando Olguin本周最新裁定，原告 Spencer Elden 提交的訴訟缺乏法律依據，認為沒有合理原因令陪審團會判定該照片屬於色情影像。

法官：一張孩子洗澡的家庭照片

法官指，「除了原告當時在專輯封面中是裸體嬰兒之外，其他元素都不足以觸及兒童色情法的範疇」，形容該影像更接近「一張孩子洗澡的家庭照片」。

案件被告包括 Nirvana 成員 Dave Grohl、Krist Novoselic、已故主唱 Kurt Cobain 的遺孀 Courtney Love，及拍攝封面照片的攝影師Kirk Weddle。照片拍攝於加州帕薩迪納一個泳池，畫面中嬰兒 Elden 游向掛在魚鉤上的一張一美元紙幣。

Nirvana 的代表律師 Bert Deixler 表示，他們對法院終結這宗「毫無價值」（meritless）的案件感到欣慰，並認為樂隊終於擺脫了不實指控帶來的污名。

來源：the Guardian