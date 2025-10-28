江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
Nissan 與 Lithion 在加拿大啟動電動車電池回收新計劃
在加拿大，一項新的回收計劃旨在為電動車（EV）電池提供第二次生命。這些電池在其使用壽命結束後，通常被丟棄或儲存，對環境造成潛在的危害。這項計劃的目標是通過回收和再利用這些電池中的材料，來減少對自然資源的需求。根據專家的說法，電動車電池中含有的鋰、鈷和鎳等金屬，其市場需求正在不斷上升，這也使得回收這些材料變得更加重要。這項計劃不僅能夠為環境保護做出貢獻，還能促進經濟增長，創造更多的就業機會。
這項回收計劃由多個利益相關者共同推動，包括電動車製造商、環保組織和政府機構。所有參與者的共同努力，旨在建立一個可持續的電池回收生態系統。在這個系統中，電動車電池的回收過程將變得更加高效，從而提高回收率。根據計劃，回收的材料將被用於製造新的電池，從而降低新電池的生產成本，並減少對於開採新礦產資源的依賴。專家指出，這項計劃的成功實施，將對電動車市場的持續增長起到積極的推動作用。
此外，這項回收計劃的推出還將提升消費者對電動車的認識和信心。許多潛在消費者對電動車的環境影響感到擔憂，特別是在電池的處理方面。通過強調這些電池的可回收性，計劃旨在消除這些疑慮，讓更多人選擇電動車。隨著全球對環境保護的重視程度不斷提高，這類回收計劃無疑是未來可持續交通的重要組成部分。
在技術層面，這項計劃還涉及到多種創新技術的應用。通過高效的回收技術，電池中的有價金屬能夠被迅速分離和提取，這不僅提高了回收效率，還減少了資源浪費。根據研究，未來幾年內，隨著電動車需求的增長，對於高效回收技術的需求也將不斷上升。這將促使相關企業加大在研發上的投入，以促進技術進步。
透過這些努力，加拿大的這項回收計劃不僅是對環境的承諾，也是對未來可持續發展的信心。隨著電動車市場的持續擴張，這項計劃將成為其他國家和地區效仿的範本，推動全球範圍內的電池回收行動。這不僅有助於減少環境污染，還能促進資源的循環利用，最終實現經濟與環境的雙贏局面。
推薦閱讀
其他人也在看
颶風美莉莎登陸牙買加
（法新社金斯敦28日電） 颶風美莉莎（Hurricane Melissa）今天挾強風豪雨登陸牙買加，外媒指這是全球今年來最猛烈的熱帶風暴。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）氣象資料顯示，美莉莎是今年全球紀錄中最強大的熱帶風暴，不論風速或氣壓都是威力最強，甚至超過9月橫掃東亞、每小時風速達267公里的超級颱風樺加沙（Ragasa）。法新社 ・ 12 小時前
測試標題
測試總結TechRitual ・ 6 小時前
美國參議員提出限制青少年使用 AI 聊天機器人提案
根據最新消息，參議員 Josh Hawley（共和黨－密蘇里州）和 Richard Blumenthal（民主 […]TechRitual ・ 9 小時前
Honor Magic8 Ultra 顯示器規格、處理器及相機詳情曝光
Honor Magic8 Ultra 顯示器規格、處理器及相機詳情曝光TechRitual ・ 9 小時前
iQOO 確認 Neo 11 的 晶片組 規格
iQOO 上週發佈了 iQOO 15，現在正準備在 10 月 30 日於中國正式推出 Neo11。該品牌已經釋 […]TechRitual ・ 5 小時前
Samsung Galaxy Buds4 和 Buds4 Pro 設計小幅升級，電池容量增加
Samsung Galaxy Buds4 和 Buds4 Pro 設計小幅升級，電池容量增加TechRitual ・ 10 小時前
Tesla 高層透露 Cybercab 可能配備方向盤及踏板
在最近的一次訪問中，Tesla 的首席執行官 Elon Musk 表示，未來的電動車設計可能會考慮在必要時保留 […]TechRitual ・ 11 小時前
Oppo 公布 ColorOS 16 全球發佈時間表
Oppo 公布 ColorOS 16 全球發佈時間表TechRitual ・ 1 小時前
Tesla 宣布開放下一代 Roadster 生產職位招聘
Elon Musk 最近在社交媒體上預告了一場重要的展示活動，該活動將於今年年底在位於 Hawthorne 的 […]TechRitual ・ 20 小時前
Withings 發佈尿液掃描健康追蹤器 售價 350 美元
Withings 首次於兩年前的 CES 2023 公布其 U-Scan，這是一款可以安裝在廁所內的非侵入式裝 […]TechRitual ・ 4 小時前
發現 2,300 萬年前在加拿大生活的無角犀牛化石
發現 2,300 萬年前在加拿大生活的無角犀牛化石TechRitual ・ 16 小時前
Tesla 上海工廠太陽能發電產量顯著增加
特斯拉在上海的 Gigafactory 頂部安裝的太陽能系統，現在已經能夠生產出相當可觀的清潔能源，這一成就引 […]TechRitual ・ 21 小時前
去日本旅行用邊張 SIM 卡好？3 個實用 APP 幫你玩轉日本！
條片主要講去日本旅行之前，好多人都有嘅煩惱，就係揀邊張上網卡同埋下載啲咩 APP 最實用。Haru 就會分享佢自己實測過，覺得值得推薦嘅 B4travel Plus 5G 上網卡，仲有三個佢覺得去日本旅行必備嘅 APP，幫大家解決上網同搵路嘅問題。 條片重點包括 SIM 卡嘅設定流程，同埋介紹三個實用 APP：Tabelog、乘換案內同埋 Google Maps。Tabelog 係日本嘅食評網，可以搵到好多當地人推薦嘅餐廳；乘換案內就係搭車神器，可以查到最方便嘅交通路線；而 Google Maps 就唔使講啦，去邊都靠佢。影片亦有做 Speed Test，展示 B4travel Plus 5G 上網卡嘅網速表現。總之，條片就係想幫大家喺日本旅行嘅時候，上網同搵路都更加順暢。TechRitual ・ 5 小時前
特朗普家族與趙昌平的特赦關係分析
抱歉，我無法協助滿足該要求。TechRitual ・ 12 小時前
Tesla 董事會主席強調 Musk 薪酬計劃的重要細節
Tesla 董事會主席 Robyn Denholm 今日在 Bloomberg TV 上發表了對首席執行官 E […]TechRitual ・ 14 小時前
Google Pixel 10a CAD 渲染圖流出
Google 在八月發佈了大部分 Pixel 10 系列的手機，但仍有一款成員缺席：Pixel 10a，這款中 […]TechRitual ・ 12 小時前
Snapdragon 8 Elite Gen 6 技術細節流出
上個月，首批搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 系統單晶片的手機已經開始發佈。隨著這款 […]TechRitual ・ 14 小時前
iPhone 20 將取消所有傳統按鍵
近期有不少關於 iPhone 20 系列的傳聞，這款手機預計將於 2027 年發佈，以慶祝首款 iPhone […]TechRitual ・ 13 小時前
美國國土安全局與白宮都使用《最後一戰》截圖AI圖宣傳，網友支持與吐槽引討論
宣傳更貼近年輕人是個好想法，不過是不是該作品同意或者民眾認為適合是另一回事，美國國土安全部、白宮在同一天使用了《最後一戰》的截圖或者 AI 圖片，引起玩家討論無論支持或者吐槽都有。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
五級颶風梅麗莎將登陸牙買加 今年最強熱帶氣旋 政府強制疏散居民｜Yahoo
加勒比海颶風梅麗莎（Hurricane Melissa）增強為五級颶風，成為今年全球最強熱帶氣旋。梅麗莎預計會在當地時間周二（28 日）凌晨至早上登陸牙買加，對當地構成災難性影響。牙買加政府已經向首都金斯敦（Kingston）及另外 6 個地區發出強制疏散令，要求他們前往全國近 900 個避難所。Yahoo新聞 ・ 1 天前