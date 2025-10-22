【NITORI】會員日享10倍積分 護肩頸釋壓舒眠枕減至$119（只限22/10）

NITORI在10月22日舉行會員日優惠，NITORI網店和實體店同步進行，會員購物即可享10倍積分！今期有不少家品減價，包括有桌上調料瓶四件套裝特價$59.9、易握不銹鋼菜刀特價$34.9、雪櫃櫃桶式收納盒特價$59.9、護肩頸釋壓舒眠枕特價$119、鯊魚手偶特價$59.9、3人位布藝梳化特價$3,190等！

日期：只限2025/10/22

地點：NITORI門市／NITORI香港網上商店

