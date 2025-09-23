Nitori正推出2週年優惠，即日起至10月7日在香港門市或網店都可享超過600款人氣商品降價優惠，新加入會員更可享5倍積分！今次優惠商品有100%澳洲羊毛被$399、一鍵密封儲存罐5件套裝$119、桌上調料瓶4件套裝$59.9等，打風都可以安在家中Shopping！

【NITORI】2週年慶優惠 網店/門市逾600款人氣商品降價（即日起至07/10）

日期：即日起至2025/10/07

地點：NITORI門市／NITORI香港網上商店

