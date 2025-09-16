娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
Nokia 在德國發佈全球首個商業化 5G 鐵路網絡
Nokia 和 Deutsche Bahn (DB) 在 9 月 15 日宣布啟用了首個商業 1900 MHz (n101) 5G 鐵路網絡，並採用了 5G 獨立 (SA) 核心系統。該系統結合了 Nokia AirScale 無線電和經過優化的 5G SA 核心，具備故障轉移、自我修復和實時監控等特性，以確保高可用性。這一實時部署運行於德國奧爾山脈 (Erzgebirge) 的 DB 數字鐵路測試場地。這一創新標誌著鐵路通信基礎設施的重大進步，並支持了歐洲的 FP2-MORANE-2 FRMCS 測試，協助鐵路從 GSM-R 過渡到 FRMCS。與 Nokia 的當前合作還延續了 DB 正在進行的測試，利用 Nokia 的 5G SA 核心和來自其 AirScale 產品組的 3700 MHz (n78) 無線網絡設備。
DB 基礎設施的電信平台負責人 Rainer Fachinger 表示，Nokia 的支持對於實現其最新創新至關重要。他指出，德國鐵路希望利用現代 5G 通訊技術來升級鐵路通信基礎設施，與 Nokia 等技術專家的合作是 DB 將最新創新應用於現實運營的關鍵。這項在測試軌道上的部署建立在與 Nokia 進行的成功的前 FRMCS 5G 試驗之上，旨在將其私人移動網絡標準化，作為未來進一步試點和全面推廣的基礎。
Nokia 歐洲區負責人 Rolf Werner 對於啟動首個商業 5G 解決方案的興奮之情溢於言表，並強調了這對公司來說的重要性。他提到，Nokia 和 DB 在推進 FRMCS 的工作上一直走在前列，並自豪地宣佈推出首個利用 1900 MHz 頻段的商業 5G 解決方案。這一里程碑將為 DB 解鎖多項關鍵好處，包括自動化列車操作、智能維護以及智能基礎設施和車站。Werner 認為，這次啟動將成為未來幾年全球鐵路網絡 FRMCS 升級的重要基準。
未來鐵路移動通信系統 (FRMCS) 是 5G 時代取代 GSM-R 的系統，GSM-R 是鐵路用於列車控制和運行的專用移動網絡。FRMCS 像是鐵路的快速可靠的 5G 網絡，使駕駛員、信號和設備能夠即時安全地相互通信。通過 FRMCS，安全消息將優先處理，延誤情況減少，因為控制中心能夠實時查看問題，列車之間的距離也可以縮短而不會危及安全，從而增加運輸能力。此外，FRMCS 還能實現自動化，提前發現潛在問題，降低故障風險。FRMCS 可以跨國運作，並隨著 5G 的進步而升級，確保鐵路網絡保持高效和未來準備。
Nokia 也在荷蘭協助 ProRail 現代化其鐵路移動網絡，計劃在未來四年內安裝一個新的雲端 GSM-R 核心，並提供明確的升級路徑至 FRMCS。其目標是使網絡更加安全和可靠，減少停機時間和長期成本，加速歐洲的數字鐵路轉型。Nokia 表示，歐洲的鐵路運營商可以作為持續數字化轉型的一部分，建立未來通信的基礎。這一轉型的時間表至關重要，因為運營商需要為 GSM-R 的生命周期延長做好準備，並計劃向 FRMCS 過渡。
