NotebookLM 行動版增添簡報與 InfoGraph 自訂功能

Google 的 NotebookLM 行動應用程式現在支援簡報投影片與資訊圖表的自訂功能，使其與網頁版的功能更加一致。這項更新讓行動用戶能夠更精確地控制內容生成，提升工作效率與客製化體驗。

資訊圖表自訂功能上線

透過新增的選項，用戶可以針對資訊圖表調整方向（橫向、縱向或方形）、來源、提示指令以及語言設定。這項改進打破了行動版過去僅能依賴預設設定的限制，讓生成的資訊圖表更能符合特定的視覺與內容要求。

簡報投影片支援豐富設定

簡報投影片的自訂項目則包含格式（提供完整文字與細節的「詳細簡報」或輔助講者說明重點的「演示投影片」）、語言、長度（簡短、預設或更長的內容，後者限於 Google AI Ultra 訂閱者使用）、來源及提示指令。這些選項大幅增加了投影片製作的彈性，無論是用於電子郵件閱讀還是現場演示，都能找到合適的呈現方式。

新功能已向用戶推出

這些新增的簡報投影片及資訊圖表自訂功能已於上週陸續向 Android 及 iOS 用戶推出，目前正廣泛開放使用。本週 Google 也為行動版應用程式引入了影片擇要功能。然而，行動版 Studio 至今仍缺少心智圖、報告、數據表格等功能，且影片擇要目前不支援自訂選項，顯示行動版 NotebookLM 仍有進一步擴充的空間。