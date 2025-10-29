Nothing 發佈首款入門級手機 Phone (3a) Lite

雖然 Nothing 已經在 CMF 品牌下推出了入門級智能手機，但它仍決定以自家品牌推出首款平價智能手機。Nothing Phone (3a) Lite 是這家位於倫敦的科技品牌的首款入門級智能手機。快速的規格比較顯示，Phone (3a) Lite 實際上與 CMF Phone 2 Pro 非常相似，唯一的主要區別是缺少專用的長焦鏡頭。Phone (3a) Lite 繼承了標誌性的透明設計，配有玻璃背面，並且其背面設有一個 Glyph 燈，用以提醒用戶通知。

Phone (3a) Lite 配備了一塊 6.77 吋 AMOLED 顯示屏（FHD+ 120Hz），典型亮度達 800 尼特，峰值亮度可達 3,000 尼特。顯示屏由 Panda Glass 保護，並集成了光學指紋掃描器和 1,600 萬像素的自拍鏡頭。搭載 MediaTek 的 Dimensity 7300 Pro 處理器，並配備 8GB RAM 和最高 256GB 的存儲空間，存儲可通過 microSD 卡擴展。背面設有一個 5,000 萬像素主攝像頭，支持光學防抖（24mm），還有一個 800 萬像素的超廣角鏡頭（15mm）和一個 200 萬像素的微距鏡頭。這款手機運行基於 Android 15 的 Nothing OS 3.5，Nothing 承諾將提供 3 次主要的 Android 更新和 6 年的安全更新。

Phone (3a) Lite 提供黑色和白色兩種顏色選擇。8GB RAM 和 128GB 存儲版本的起售價格為 $249 / 約 HK$ 1,942，而 8GB RAM 和 256GB 存儲版本的價格則為 $279 / 約 HK$ 2,175。開放銷售已於今日開始。

版本 存儲 價格 (美元) 價格 (港元) 8GB/128GB 128GB $249 約 HK$ 1,942 8GB/256GB 256GB $279 約 HK$ 2,175

