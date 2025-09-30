Nothing 的「AI OS」初步構想並非首創，卻引人入勝

Nothing 最近推出的 Playground 工具，讓用戶能夠設計智能手機應用程式，並表示這是邁向「AI 原生操作系統」的第一步。然而，實際上 Playground 只是基於 Android 的一個應用商店，並非真正的操作系統。儘管如此，這一概念令人振奮，展現了未來可能實現的個性化和適應性更強的智能手機願景。

這一關於 AI 原生操作系統的大胆宣言，圍繞著 Essential 的發佈而展開。Nothing 創始人兼 CEO Carl Pei 向 The Verge 表示，Essential 是他們所有 AI 相關產品的名稱。儘管這家位於倫敦的初創公司宣稱今天要揭曉 Essential，但其實這條產品線已有幾個產品上線，包括一個 AI 搜索工具和 Essential Space，用來整理語音備註和圖片。

真正新穎的是 Playground 及其 Essential Apps。Playground 基本上是 Nothing 的應用商店，裡面充滿了用 Essential Apps 設計的應用程式，這是一個能夠根據文字提示創建簡單應用程式的 AI 驅動工具。簡而言之，用戶可以根據自己的需求設計應用程式。Nothing 提出了一些例子，例如一個與音樂播放列表同步的心情追蹤器，或者一個能將收據轉換為開支表的應用程式，甚至是一個根據衣櫃和即將到來的約會建議穿著的應用程式。

顯然，這只是 Pei 想像的更大生態系統的早期階段，這使得 Nothing 的一些「第一步」的說法更具意義。目前，用戶僅能設計小工具，這無疑限制了其功能。應用程式必須在網頁平台上創建，然後創作者可以將其安裝到自己的手機上，或添加到 Playground 供其他人下載。這一功能目前僅對 Nothing 手機開放，除了 Phone 1 外，因為 Pei 表示該機型不再接收重大更新，因此無法安裝新應用程式。

隨著時間推移，Pei 向 The Verge 表示，這一應用程式創建過程將變得「越來越無縫」，可能直接在手機上進行，甚至僅通過語音來完成。Pei 認為，小工具並不是最終目標，預測將來會有更強大的應用程式，佔據整個螢幕，類似於當前的標準應用程式。

此外，Playground 也可能孕育出新的創作者經濟，若該理念能夠獲得成功。用戶可以採用和重新編輯其他用戶創建的應用程式，這與當前開源社區的運作方式相似。儘管 Pei 經常提到智能手機巨頭 Apple 和 Google 在其應用商店周圍所建立的護城河，但他表示目前並不考慮如何從這個商店中獲利。「我認為在我們能啟用任何商業模式之前，需要達到一定的規模。」他還補充說，「YouTube 可能是一個不錯的例子，顯示出它可能為創作者帶來的方向。」

最終，Pei 表示，智能手機可能會變得更主動，根據用戶的使用習慣改變應用程式的擺放，甚至建議應用程式。但即便如此，這仍然不是一個操作系統，而是一個介面。Pei 承認了這一點，利用語義上的籌碼來避免問題：「我想「操作系統」這個詞可以被解釋為不同的方式。」

Pei 向 The Verge 表示，Nothing 沒有放棄 Google 的 Android，目前其產品仍然建立在這一系統之上。「我們不會觸及底層代碼，」他說。「Android 是一個很好的構建平台，並且 Android 已經擁有豐富的開發者生態系統。」畢竟，人們在啟動手機時仍然需要下載 Instagram 或 TikTok 等應用程式。

這是一個令人興奮的新功能，並且可能孕育出全新的創作者經濟。但要讓 Nothing 真正獨立，仍有很長的路要走。在與 Rabbit 的 R1 或 OpenAI 與前 Apple 設計師 Jony Ive 合作的熱門 AI 驅動設備形成對比時，Pei 並不承諾要放棄智能手機。他明確表示，智能手機仍然會存在，當他問自己「什麼時候準備告別應用程式？」時，他回答：「你知道，不會是很快的事。」

