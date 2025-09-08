Nothing Ear (3) 正式發佈日期確定

上星期，Nothing 宣佈其下一款旗艦 TWS 耳機將命名為 Ear (3)，因為該公司已放棄不在名稱中使用任何數字的短暫實驗。Ear (3) 的前身是 Nothing Ear，該產品是 Nothing Ear (2) 的後繼，後者又是在原始的 Nothing Ear (1) 之後推出的。

這樣的命名方式對於潛在買家來說會簡單很多，儘管 Ear (3) 實際上是這系列的第四款產品。今天，Nothing 也透露了 Ear (3) 的發佈日期——將於 9 月 18 日發佈。

這場發佈會將於當天英國時間 13:00 進行，中央歐洲時間為 14:00，洛杉磯為上午 5:00，紐約為上午 8:00，印度則為下午 5:30。目前尚不清楚是否會舉行任何活動來慶祝這一時刻，甚至是否會有發佈視頻，相關消息會在獲得進一步資訊後公佈。

雖然 Nothing 尚未確認即將推出的 Ear (3) 的任何規格，但該公司已分享了另一張預告圖片，如上所示。Nothing 標誌性的透明設計似乎依然存在，這無疑會讓其粉絲感到欣慰。

