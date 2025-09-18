Nothing Ear (3) 登場：鋁材充電盒內藏「Super Mic」收音外掛

在 Nothing Phone (3) 發布兩個月後，該品牌的旗艦真無線耳機也於今日正式更新。剛剛登場的 Nothing Ear (3) 主打金屬質感和強力收音，Nothing 在其用到鋁材的充電盒內額外裝入了一對「Super Mic」波束成形 MEMS 麥克風。在按下盒子邊緣的「TALK」按鈕後，「Super Mic」收音便會啟動。長按可簡短通話或錄下語音備忘錄（類似對講機的感覺），輕觸兩下後鬆開便能維持長時間對話。

廣告 廣告

由「Super Mic」收錄的聲音會尤其突出人聲，主要就是為了滿足嘈雜環境中拾取語音的需求。不意外的是，這項功能實際可用與否取決於配對裝置、作業系統以及第三方 app 的相容性。根據官方目前的說法，手機通話和 WhatsApp、Zoom、Teams、Google Meet、WeChat 內的音訊 / 視訊聊天全都適用。Android 和 iOS 的原生語音備忘錄及 Blackmagic 的錄影工具可以調用「Super Mic」錄音，但簡訊、WhatsApp 等應用內的語音訊息就都不行了。

Nothing Ear (3)

除了「Super Mic」以外，耳機本體也內建了三組指向型麥克風和專門的骨傳導語音捕捉單元。官方聲稱該能進一步削減 25dB 的外部噪音，從而更加清晰地傳遞人聲。與此同時，Ear (3) 能實現最高 45dB 主動降噪。其內建有 12mm 動圈單元，並且支援 3D 音效。這款耳機在開啟降噪的狀態下可使用 5.5 小時，充電盒可提供額外 22 小時續航力。雖然盒子的底座是由鋁材打造，但蓋子仍然是透明塑膠，從中可以看出 Nothing 一貫的美學風格。

Nothing Ear (3)

Nothing Ear (3) 照例提供黑、白兩種配色，價格是 US$179，預計 9 月 25 日上市。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk