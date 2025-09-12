Nothing Ear (3) 的外觀設計與特色介紹

Nothing 已經宣布將於 9 月 18 日發佈其下一款旗艦無線耳機 Ear (3)。今天，該品牌繼續其預告活動，展示了 Ear (3) 的設計，如下圖所示。

Ear (3) 的充電盒採用透明蓋，這是 Nothing 的標誌性設計元素。耳機的桿子同樣具有非常明顯的透明外觀。

充電盒內部的右下角設有配對按鈕，而外部則有一個「TALK」按鈕。這可能意味著充電盒可以與耳機一起作為對講機使用？目前只能推測。

廣告 廣告

充電盒使用 100% 附 anodized 回收鋁，根據公司表示，這種金屬的引入是為了增強耐用性並提供高級質感。耳機則因為 Nothing 將元件之間的間隙最小化而變得超薄，並重新設計了金屬天線，使其表面平滑，厚度僅為 0.35mm，這是 Nothing 所稱的「當前行業極限」。

Nothing 的設計總監 Adam Bates 表示：

「在 Ear (3) 中，我們通過專注於基本要素來演變我們的設計語言：工程和體驗，最終產生了一款外觀和手感都與眾不同的新產品，並以全新的方式運作。對材料和工藝的處理，特別是充電盒結構和耳機天線使用 anodized 鋁，使這款產品無疑是全新的，但又無可置疑地是 Nothing。」

推薦閱讀