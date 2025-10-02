Nothing Ear (3) 香港公開：$1390，金屬機身 + Super Mic 提升通話質素

Nothing 正式將最新旗艦真無線耳機 Ear (3) 帶到香港市場，售價 $1390。新一代產品除了承襲透明設計外，更首次引入金屬材質，充電盒以拉絲鋁金屬製成，耳機亦加入金屬點綴，外觀更具高級感。

Ear (3) 最大亮點係全新 Super Mic 功能，這個雙麥克風系統安置喺充電盒入面，用戶只需按下「Talk」按鈕，即可喺嘈雜環境下過濾環境聲，清晰收錄人聲。官方指 Super Mic 能減少高達 95 dB 嘅噪音，除咗改善通話之外，用戶亦可以直接透過 iOS 或 Android 原生錄音 app 錄製語音備註，猶如隨身錄音筆。

耳機方面，Ear (3) 配備 12mm 動態驅動單元，支援 AAC、SBC 以及 LDAC 編解碼器，聲音表現更具低音力度同更廣闊音場；同時支援 靜態空間音效，帶來更沉浸式體驗。通話方面，每邊耳機內置三個麥克風，再加上骨導語音拾取單元，搭配 高達 45 dB 自適應主動降噪（ANC），進一步提升語音清晰度。

連接上，Ear (3) 採用 Bluetooth 5.4，支援雙裝置連接，仲具備低延遲模式、入耳檢測以及 Hi-Res 認證。耳機同充電盒都達到 IP54 防護等級，日常防塵防汗無問題。

續航方面，耳機單次使用可達 5.5 小時（開啟 ANC） 或 10 小時（關閉 ANC），配合 500 mAh 電量嘅充電盒，總續航力長達 38 小時。此外亦支援快速充電同無線充電，方便日常使用。

Nothing Ear (3) 提供 黑色及白色 兩種選擇，香港今日正式發售。售價方面，

