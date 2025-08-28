Nothing Phone (3) 店內演示單位顯示假相機樣本

焦點

根據 Nothing 的聯合創辦人 Akis Evangelidis 的說法，該公司最近因為一個疏忽而陷入困境。事情的經過是這樣的：在實體店的 Nothing Phone (3) 演示單位中，預先加載了一些樣本圖片，並附上了「自己評判吧。這是我們社區使用 Phone (3) 捕捉的畫面。」的說明。然而，這些圖片並不是用 Phone (3) 拍攝的，並且也不是由社區成員拍攝的。

經過快速調查，發現這些圖片來自於股票圖片市場 Stills，包括「窗邊的人」、「滿杯水」、「圓形頭燈」、「螺旋樓梯」以及「戴圍巾的女性」。

這些出錯的相機樣本出現在 Nothing Phone (3) 的展示單位上，其中一張圓形頭燈的圖片在 snapsbyfox 的 Instagram 帳戶上可以看到。這張圖片是在 2023 年拍攝的（早於 Phone (3) 的公告，更不用說發佈了），使用的相機是 Fujifilm X-H2S。攝影師甚至還對這款相機進行了長期評測。

Evangelidis 在 X 平台的帖子中解釋說，這些圖片是在發佈前約 4 個月添加的佔位符，原本打算在發佈近時進行替換。「一旦我們進入量產階段，這些佔位符圖片將通過新版的 LDU（實時演示單位）替換為照片樣本，並附上最終產品的渲染圖和視頻。在這種情況下，我們發現某些實時演示單位的庫存圖片未得到更新。我們正在積極糾正此問題，並與推廣人員合作，確保所有 LDU 反映最新版本。」Evangelidis 寫道。

此外，該公司正在進行內部調查，以確保未來不會再發生類似的混淆。

據悉，該公司以前使用舊款 Nothing 手機的照片作為佔位符圖片，這本可以避免此次問題——即使這些圖片未被替換，仍然能代表 Nothing 相機的能力。Evangelidis 表示，新團隊選擇使用股票圖片作為此次發佈的佔位符，這是個錯誤。

