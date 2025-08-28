居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
Nothing Phone (3) 店內演示單位顯示假相機樣本
根據 Nothing 的聯合創辦人 Akis Evangelidis 的說法，該公司最近因為一個疏忽而陷入困境。事情的經過是這樣的：在實體店的 Nothing Phone (3) 演示單位中，預先加載了一些樣本圖片，並附上了「自己評判吧。這是我們社區使用 Phone (3) 捕捉的畫面。」的說明。然而，這些圖片並不是用 Phone (3) 拍攝的，並且也不是由社區成員拍攝的。
經過快速調查，發現這些圖片來自於股票圖片市場 Stills，包括「窗邊的人」、「滿杯水」、「圓形頭燈」、「螺旋樓梯」以及「戴圍巾的女性」。
這些出錯的相機樣本出現在 Nothing Phone (3) 的展示單位上，其中一張圓形頭燈的圖片在 snapsbyfox 的 Instagram 帳戶上可以看到。這張圖片是在 2023 年拍攝的（早於 Phone (3) 的公告，更不用說發佈了），使用的相機是 Fujifilm X-H2S。攝影師甚至還對這款相機進行了長期評測。
Evangelidis 在 X 平台的帖子中解釋說，這些圖片是在發佈前約 4 個月添加的佔位符，原本打算在發佈近時進行替換。「一旦我們進入量產階段，這些佔位符圖片將通過新版的 LDU（實時演示單位）替換為照片樣本，並附上最終產品的渲染圖和視頻。在這種情況下，我們發現某些實時演示單位的庫存圖片未得到更新。我們正在積極糾正此問題，並與推廣人員合作，確保所有 LDU 反映最新版本。」Evangelidis 寫道。
此外，該公司正在進行內部調查，以確保未來不會再發生類似的混淆。
據悉，該公司以前使用舊款 Nothing 手機的照片作為佔位符圖片，這本可以避免此次問題——即使這些圖片未被替換，仍然能代表 Nothing 相機的能力。Evangelidis 表示，新團隊選擇使用股票圖片作為此次發佈的佔位符，這是個錯誤。
推薦閱讀
其他人也在看
Apple iPhone 17 將於 9 月 10 日凌晨登場
Apple 正式向媒體發出邀請函，將於美國時間 9 月 9 日舉行秋季發佈會，主題為 Awe dropping。會上主角自然是我們期待已久的 iPhone 17 系列吧。除了手機外，預計會有多款新品同步登場，包括升級版 Apple Watch 以及可能的 AirPods Pro 3。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜M3 iPad Air 返校季新低 75 折，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
學生返校季拉開帷幕，11 吋和 13 吋的 M3 iPad Air 雙雙刷新了歷史低價。目前它們在 Amazon 上正以低至 US$449 和 US$649 的低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Amazon優惠｜iPad mini 7 八折激促，近期好價 HK$3,110 購順手小平板
返校季期間，Apple 的產品也開始出現新一輪優惠。今天 iPad mini 7 在 Amazon 上打出八折，現在 128GB 的 Wi-Fi 型號價格直接降至 US$399，算是近期好價。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Amazon優惠｜AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機
對 AirPods 4 半開放式的設計還是不太習慣？Apple 的旗艦真無線耳機 AirPods Pro 2 目前在 Amazon 上有不錯價格，只要 US$169 即可入手。折合下來差不多是 HK$1,210，比本地行貨便宜幾百。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Google 首款 Gemini 喇叭曝光：「360 度音效」加煙霧警報、玻璃碎裂偵測
在 Made by Google 活動上小小預熱過一下的首款 Gemini 喇叭，現在被 Android Headlines 曝光了更多資訊，據稱它會支援「360 度音效」和 Gemini Live，而且能偵測煙霧警報、玻璃碎裂發出的聲音。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
電腦節優惠2025｜Lenovo ThinkPad X1 Carbon 歷史性 65 折！HK$6,300 搶商務機王
電腦節殺到，全城撲優惠！Lenovo官方亦提早直接放出震撼優惠，經典商務旗艦 ThinkPad X1 Carbon 驚現 65 折，原價近 2 萬的頂配輕薄筆記本，現在直降近 HK$7,000！這款被商務人士譽為「移動辦公室」的神機，更搭載強勁性能與超長續航，是工作上的好夥伴。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 22 小時前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 15 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 2 天前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 15 小時前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普曾4次致電 印度總理莫迪就是不接
據德媒《法蘭克福匯報》周三（27 日）報導，美國決定對印度徵收額外關稅後，美國總統特朗普最近幾周 4 次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。鉅亨網 ・ 21 小時前
「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」
從事運輸搬運工作嘅朱芊佩（小朱）外貌標緻卻擁有健碩身型，2017年被拍攝到爆肌搬運貨物，惹起全城熱話，被封為「最美搬運工」及「港版羅拉」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限27/08）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌皇牌洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 23 小時前
繼英特爾後 美政府研入股軍工企業
特朗普政府正考慮是否應該收購主要國防承包商如Lockheed Martin(LMT.US)的股權。 美國商務部長Howard Lutnick周二在接受訪問時披露，政府有意採取入股舉措。美國政府早前以約90億美元收購英特爾(INTC.US)10%股份的交易。 當被問及特朗普政府是否會入股其他與政府有業務往來的公司時，Lutnick稱，國防方面正在進行一場龐大的討論，指Lockheed Martin大部分收入來自聯邦合同，基本上就是美國政府的一個部門。(me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前