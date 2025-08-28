Nothing Phone(3) 被爆宣傳照片是用專業相機拍，創始人：不幸且疏忽，抱歉

文章來源：Qooah.com

Nothing 在上個月發佈了 Nothing Phone(3)，對於手機的相機系統進行了大力宣傳，含 5000萬像素的主鏡頭、5000萬像素的潛望式鏡頭和 5000萬像素的超廣角鏡頭，以及前置 5000萬像素鏡頭。

最近有用戶發現，該公司在澳洲的店鋪陳列裝置中使用了 Phone(3) 發佈前已經完成拍攝的照片。匿名消息人士向 Android Police 爆料，當時演示有五張照片，分別是螺旋樓梯、汽車大燈、玻璃杯、窗戶和一位女性。屏幕顯示文字：「自己判斷，這就是我們的社區用 Phone(3) 捕捉到的畫面。」，但經確認，五張照片均出現在 Stills 照片市場上。

汽車大燈的照片是 Roman Fox 在2023年使用富士 XH2s 相機拍攝而成，女性照片也拍攝於2023年，且女性照片攝影師表示 Nothing 已經購買了照片的版權，兩張照片的拍攝時間均早於 Phone(3) 正式發佈。

Nothing 的聯合創始人 Akis Evangelidis 在X平台上表示，演示軟件需在發佈前四個月提交帶有佔位符圖像的版本，這些佔位符圖像後續會被真實的樣片替換，但有些沒有更新成功。Akis Evangelidis 稱公司正在進行內部調查，避免後續發生同類事件。