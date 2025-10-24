Nothing Phone (3a) 和 Phone (3a) Pro 開放 Android 16 基於 Nothing OS 4.0 的測試版

Nothing 於上月推出基於 Android 16 的 Nothing OS 4.0，並於本月早些時候為 Nothing Phone (3)、Phone (2)、Phone (2a) 及 Phone (2a) Plus 發佈了首個公開測試版本。雖然 Nothing Phone (3a) 和 Phone (3a) Pro 最初並未包含在內，但現在這些智能手機也已能使用 Nothing OS 4.0 的公開測試版本。

以下是相關手機的主要規格：

廣告 廣告

型號 顯示屏 RAM 儲存容量 相機 價格 Nothing Phone (2) 6.55 吋 OLED 8GB / 12GB 128GB / 256GB 4,700 萬像素 + 1,200 萬像素 $599 / 約 HK$ 4,669 Nothing Phone (3) 6.7 吋 OLED 8GB / 12GB 128GB / 256GB 5,000 萬像素 + 1,200 萬像素 $699 / 約 HK$ 5,449 Nothing Phone (2a) 6.1 吋 LCD 8GB 128GB 4,800 萬像素 $499 / 約 HK$ 3,895 Nothing Phone (2a Plus) 6.1 吋 LCD 8GB 256GB 4,800 萬像素 $549 / 約 HK$ 4,283 Nothing Phone (3a) 6.7 吋 OLED 8GB / 12GB 128GB / 256GB 5,000 萬像素 待定 Nothing Phone (3a Pro) 6.7 吋 OLED 12GB 256GB 5,000 萬像素 + 1,200 萬像素 待定

這次的公開測試版本為用戶提供了最新的功能和改進，反映了 Nothing 在提升用戶體驗方面的努力。隨著更多用戶能夠參與測試，品牌的發展前景相當值得期待。

推薦閱讀