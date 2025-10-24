兒童坐私家車須用安全座椅 11月1日起實施
Nothing Phone (3a) 和 Phone (3a) Pro 開放 Android 16 基於 Nothing OS 4.0 的測試版
Nothing 於上月推出基於 Android 16 的 Nothing OS 4.0，並於本月早些時候為 Nothing Phone (3)、Phone (2)、Phone (2a) 及 Phone (2a) Plus 發佈了首個公開測試版本。雖然 Nothing Phone (3a) 和 Phone (3a) Pro 最初並未包含在內，但現在這些智能手機也已能使用 Nothing OS 4.0 的公開測試版本。
以下是相關手機的主要規格：
型號
顯示屏
RAM
儲存容量
相機
價格
Nothing Phone (2)
6.55 吋 OLED
8GB / 12GB
128GB / 256GB
4,700 萬像素 + 1,200 萬像素
$599 / 約 HK$ 4,669
Nothing Phone (3)
6.7 吋 OLED
8GB / 12GB
128GB / 256GB
5,000 萬像素 + 1,200 萬像素
$699 / 約 HK$ 5,449
Nothing Phone (2a)
6.1 吋 LCD
8GB
128GB
4,800 萬像素
$499 / 約 HK$ 3,895
Nothing Phone (2a Plus)
6.1 吋 LCD
8GB
256GB
4,800 萬像素
$549 / 約 HK$ 4,283
Nothing Phone (3a)
6.7 吋 OLED
8GB / 12GB
128GB / 256GB
5,000 萬像素
待定
Nothing Phone (3a Pro)
6.7 吋 OLED
12GB
256GB
5,000 萬像素 + 1,200 萬像素
待定
這次的公開測試版本為用戶提供了最新的功能和改進，反映了 Nothing 在提升用戶體驗方面的努力。隨著更多用戶能夠參與測試，品牌的發展前景相當值得期待。
推薦閱讀
其他人也在看
「萊斯大學科學家研發發光細胞以實時顯示蛋白質活動」
「萊斯大學科學家研發發光細胞以實時顯示蛋白質活動」TechRitual ・ 1 天前
台灣丹江橋結構完工 盡顯日落美景
台灣丹江橋結構完工 盡顯日落美景TechRitual ・ 21 小時前
哈佛團隊研究生物肌肉細胞驅動機器人未來發展
哈佛團隊研究生物肌肉細胞驅動機器人未來發展TechRitual ・ 1 天前
OpenAI 改進 ChatGPT 的信息篩選功能
OpenAI 最近推出了一項全新的 ChatGPT 功能，使得在工作區中搜尋信息變得更加便捷，而無需在應用之間 […]TechRitual ・ 19 小時前
Sony Xperia 10 VI 獲得穩定的 Android 16 更新
Sony Xperia 10 VI 獲得穩定的 Android 16 更新TechRitual ・ 22 小時前
RICOH GR 加持、realme GT8 系列國行銷量報捷！三日銷量超歷代首週表現、「這容量」出機佔比過半
以低至 3,999 人民幣（約港幣 $4,360）價格，提供 S8 Elite Gen 5 旗艦效能、兼配備抓拍王 RICOH GR 影像技術，realme 早前宣佈旗艦 realme GT8 系列旗艦手機，首銷三日銷售額、已打破系列歷代首週銷售額紀錄，表現理想。Mobile Magazine ・ 6 小時前
俄羅斯利用西方技術建設北極水下監控網絡以保護核潛艇
俄羅斯利用西方技術建設北極水下監控網絡以保護核潛艇TechRitual ・ 19 小時前
Elon Musk 宣布 Tesla Cybercab 生產日期，消除相關傳聞
Elon Musk 最近表示，Tesla 將在明年第二季度開始生產其最新的電動計程車——Cybercab。他指 […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla Mad Max 模式獲得監管機構關注
Tesla 的 Mad Max 模式首次引起了監管機構的關注，因為美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) […]TechRitual ・ 14 小時前
法國首條可為電動車充電的高速公路展開試驗
法國首條可為電動車充電的高速公路展開試驗TechRitual ・ 15 小時前
人工智能瀏覽器的競爭正在加劇
網絡瀏覽器已經在過去十多年內保持相似的外觀和功能，各大公司幾乎都提供相同的特性，並且往往使用相同的引擎。不過， […]TechRitual ・ 19 小時前
Tesla 副總裁暗示 Solar Roof 計劃有望重現生機
近年來，Tesla 的 Solar Roof 計劃自 2016 年推出以來，增長緩慢，但最近的評論似乎暗示該計 […]TechRitual ・ 20 小時前
Microsoft Edge 推出新功能以增強 AI 體驗
Microsoft 正式推出了 Edge 瀏覽器的新功能「Copilot 模式」，隨著 AI 瀏覽器的潮流逐漸 […]TechRitual ・ 1 天前
Snapdragon 6s Gen 4 發佈，CPU 和 GPU 更新支援 144Hz 顯示器
Qualcomm 最近發佈了其最新的中端芯片組——Snapdragon 6s Gen 4。相比於前一代的 Sn […]TechRitual ・ 23 小時前
Sam Altman 新創公司計劃利用聲波解讀大腦信號
Sam Altman 最近邀請了獲獎的生物分子工程師 Mikhail Shapiro 加入他即將與聯合創始人 […]TechRitual ・ 8 小時前
中國科學家利用自然技術轉化污染土壤為自我清潔反應器回收稀土元素
中國科學家利用自然技術轉化污染土壤為自我清潔反應器回收稀土元素TechRitual ・ 9 小時前
Leica M EV1 來襲：改用電子取景器的 M11？
傳聞已久的 Leica M EV1 終於在今晚正式發佈，它是首款採用電子取景器的 M 相機，以 576 萬點 EVF 替代了傳統的黃斑連動測距對焦。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
紅魔 11 Pro / Pro+ 國行返貨！真全屏水風雙冷電競、S8 Elite Gen 5 強勁效能
全球首款 S8 Elite Gen 5 電競手機紅魔 11 Pro 系列，早前在國內正式開售，本文刊登時已有現貨返抵街場，首輪報價低至 $5,780 起，即可享頂級遊戲效能表現、超長電池續航力跟業界頂級系統散熱體驗。Mobile Magazine ・ 1 天前
iPhone 17 Pro 褪色或為製造工藝之過，Apple 似已著手調查
此前聲稱宇宙橙 iPhone 17 Pro 存在褪色問題的 Reddit 用家雖然還未更新後續情況，但 Appleinsider 在深入供應鏈後，已經得出了一個可能性相對較高的結論。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Halo: Campaign Evolved 將於 2026 年在 PS5 和 Xbox 上發佈全新版本
Halo Studios 為明年慶祝《Halo》25週年而打造了一款特別的遊戲。《Halo: Campaign […]TechRitual ・ 11 小時前