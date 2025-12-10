《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？
Nothing Phone (3a) Lite：$1,999 入手透明設計與實用功能體驗!
在競爭激烈的入門手機市場，Nothing 以一款 Phone (3a) Lite 再次展現其獨特定位。這款新作以 $1,999 的定價，試圖將品牌的標誌性設計與核心體驗下放。我們經過一段時間的實際使用，從外觀、屏幕、性能到系統功能，深入剖析這部手機是否能在親民價位中，提供具說服力的選擇。
外觀設計：傳承透明美學，兼顧日常實用
Nothing Phone (3a) Lite 在外觀上成功保留了品牌最具辨識度的基因。其透明玻璃背蓋與精心排列的內部元件佈局，在同價位多以純色塑膠機身為主流的市場中顯得格外突出。這種工業美學設計提供了獨特的視覺層次，令手機擺脫了入門型號常有的廉價感。
機身結構採用鋁合金框架進行加固，在控制重量的同時確保了紮實的握持手感。邊緣的圓潤處理讓長時間單手操作更為舒適。此外，手機具備 IP54 等級的防塵防潑水能力，足以應付日常使用中偶然的雨水或塵埃，為手機的耐用性提供了基礎保障。
屏幕表現：越級配備 AMOLED，戶外可讀性高
屏幕是 Phone (3a) Lite 的一大亮點。它配備了一塊 6.77 吋 FHD+ 解像度的AMOLED 屏幕，並支援 120Hz 自適應更新率。實際觀感上，色彩表現飽滿，黑色顯示深邃。其峰值亮度可達 3000 nits，戶外使用時也能維持約 1300 nits 的亮度，確保在陽光下屏幕內容依然清晰可見。對於重視影音娛樂體驗的用戶，這塊屏幕的規格超出了對該價位產品的普遍預期。同時，屏幕支援 2160Hz PWM 調光技術，有助於減低在低光環境下使用時的視覺疲勞。
▲前鏡頭為 1600 萬像
性能與續航：天璣 7300 Pro 加持，效能足夠日常
硬件方面，Nothing Phone (3a) Lite 搭載聯發科天璣 7300 Pro 處理器，採用台積電 4nm 製程，配以 8GB RAM 及 256GB 儲存空間。
硬件方面，Nothing Phone (3a) Lite 搭載聯發科天璣 7300 Pro 處理器，採用台積電 4nm 製程，配以 8GB RAM 及 256GB 儲存空間。在安兔兔性能測試中，其得分接近九十三萬分，這個成績在入門機型中屬於前列位置，甚至接近部分中階手機的表現。
在日常使用中，系統操作與多任務切換流暢。續航方面，內置的 5000mAh 電池配合處理器的能效表現，在中度使用下堅持一整天沒有問題。33W 有線充電速度屬於同級常見規格，可以接受。
系統與功能：Nothing OS 3.5 簡潔，Glyph 介面與 Essential 工具具特色
手機運行基於 Android 15 的 Nothing OS 3.5 系統，介面乾淨，沒有多餘的預裝軟件，提供接近原生的使用體驗。品牌特色的 Glyph 燈效介面得以保留，用戶可以自定義不同通知的發光模式，實用的「Flip to Glyph」翻轉靜音功能亦繼續存在。
▲音量鍵、電源鍵及 Essential 鍵位於機身側框中央
系統新增的「Essential Key」與「Essential Space」功能，強調資訊整理與快速存取。透過 AI 輔助，系統能自動歸類截圖、錄音等內容，方便用戶後續查找。
「Essential Search」更允許在離線狀態下搜索已保存的資料，對於需要快速調取信息的場景有一定幫助。此外，系統也支援應用程式分身等實用功能。
拍攝表現：符合入門定位，滿足日常記錄
影像系統由 5000 萬像素主鏡頭、800 萬像素超廣角鏡頭及 200 萬像素微距鏡頭組成。主鏡頭採用 1/1.57 吋感光元件，支援 2 倍無損變焦。日間拍攝下，成像細節不錯，色彩傾向自然，HDR 處理能有效平衡光差較大的場景。超廣角鏡頭則用於應對更廣闊的景別。整體而言，其拍照能力足以應付日常的社交媒體分享與記錄生活。
總結：為追求設計與特色功能的入門用戶而設
綜合而言，Nothing Phone (3a) Lite 並非以極致性價比或頂級規格作為唯一賣點。它的價值在於，在 HK$1,999 的價位上，提供了同級少見的透明設計美學、質素不俗的 AMOLED 屏幕，以及流暢簡潔的 Nothing OS 體驗。其性能足以流暢處理日常應用與輕度遊戲，拍攝表現亦符合基本要求。
如果你正在尋找一部外觀與眾不同、系統體驗純淨，且預算在二千元左右的入門手機，Nothing Phone (3a) Lite 確實是一個具備個性化的選擇。它在控制成本的同時，成功保留了品牌的核心設計語言與部分實用功能，在入門市場中建立了獨特的定位。
